大好きなお友だちワンコと一緒に過ごしていたポメラニアンくん。同じ椅子に一緒に座ることになり…思った以上に分かりやすく態度に出てしまう姿が話題になっているのです。

飼い主さんも思わずツッコまずにはいられないその光景は、記事執筆時点で37万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『好きなワンコ』と一緒の椅子に座った犬→分かりやすすぎる『態度の変化』】

『好きな子』と一緒に過ごす犬

Xアカウント『@tanunpo』に投稿されたのは、ポメラニアン「ぽきち」くんのお姿。

この日、ぽきちくんは大好きなお友だちと一緒に過ごしていたのだといいます。同じ椅子に一緒に座ることになり、『好きな子』との距離が近くなると…。

思った以上に分かりやすく『態度に出る光景』が話題

いつも『目がキマってしまう』というのです。至近距離で『好きな子』を見つめられる機会を得たぽきちくんは白目が見えてしまうほどに瞳を見開きながら、チラチラと視線を巡らせていたのだそう。

あまり見つめ続けると好きな子に怒られてしまうのだそうで「バレないように気をつけなきゃ…でも見つめたい…」と、情緒が不安定になってしまうこともあるのだとか。

ひとめで恋していること、大好きなことが分かってしまうぽきちくんの行動はあまりにも愛おしいもの。

まるで人間のような、思った以上に分かりやすく態度に出過ぎてしまうぽきちくんのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「面白い！人間だとヤバいけどｗ」「バッキバキｗ」「目に焼き付けてるのかな？可愛い」「とってもかわいいー！」「犬にも色っぽい目つきってあるんだな」などのコメントが寄せられています。

仲良しポメラニアン姉弟の日常

2023年1月16日生まれのぽきちくんは、とっても表情豊かな男の子。飼い主さんには『女好き』なんていわれてしまうこともあるマイペースで甘えん坊な性格の持ち主なのだそう。

そんなぽきちくんには、「たぬこ」ちゃんというお姉ちゃんのような存在も。個性あふれるポメラニアン姉弟の日常は、日々ポメラニアンの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tanunpo」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。