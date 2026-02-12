病気で立てなくなってしまった大型犬が、飼い主さんに支えられながらリハビリを続けたら…？奇跡の回復を遂げるまでの道のりが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で11万4000回再生を突破。「すごい！」「よく頑張ったね」「勇気をもらった」といった声が寄せられています。

【動画：病気で立ち上がれなくなった大型犬…涙が止まらない『奇跡的な回復』をする光景】

病気で立てなくなった大型犬

TikTokアカウント「taisoon_man」に投稿されたのは、ドーベルマンの「タイソン」くんが病気を乗り越えるまでの道のりです。タイソンくんは8歳の時に頚椎ヘルニアを発症し、急に立てなくなってしまったそう。

手術は無事に成功したものの四肢の麻痺は続いているため、治療とリハビリに励む日々がスタートしました。タイソンくんは自分でトイレに行くこともできない状態なので、飼い主さんは介護やリハビリのサポートに全力を注いだそうです。

飼い主さんとリハビリに励んだら…

飼い主さんは病院やリハビリセンターに通うだけでなく、自宅でもタイソンくんの回復のためにできる限りのことをしたそう。

手足のマッサージをしたり、体を持ち上げて一緒に立つ練習をしたり、お灸で体のケアをしたり、「歩きたい！」という意欲を高めるために外に連れて行ってみたり…。女性の飼い主さんにとって体が大きいタイソンくんのサポートはかなり大変だったはずですが、大きな愛があるからこそ踏ん張れたのでしょう。

そしてそんな飼い主さんの想いに応えるように、タイソンくんは諦めずに病気と闘い続けてくれたといいます。その結果、少しずつ手足を動かせるようになっていき、介護用ハーネスで補助すればお散歩もできるようになったそう。

奇跡的な回復に感動

そして手術から5ヶ月後、なんとタイソンくんは自力で立ち上がって、外を歩き回れるようになったとか！少しよたよたしながらも、倒れることなく力強く進むタイソンくん。自分の足で歩けることが嬉しいのか、晴れやかな表情を見せてくれたそうです。奇跡の回復を遂げた姿は、多くの人に感動と希望を与えてくれることとなりました。

この投稿には「感動で涙が…」「愛は強し」「頑張るやつは人間だろうと動物だろうとやっぱかっこいいな」「みんなに希望を与えてくれてありがとう」といったコメントが寄せられています。

困難に負けずに生きるタイソンくんのカッコいい姿や、飼い主さんとの愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「taisoon_man」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「taisoon_man」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。