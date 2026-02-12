中道改革連合の代表選（１２日告示、１３日投開票）は、党再建に向けた道筋を示せるかが焦点となる。

合流から短期間で迎えた衆院選で惨敗したほか、比例名簿の順位を巡って立憲民主党系の前議員らが不満を抱えており、党内融和を図れるかも注目される。

「比例復活の機会を最大限増やすよう努める原則を確認した」

１１日に開かれた中道改革の議員総会の冒頭、野田共同代表は公明党出身の斉藤共同代表との間で合意したという次期衆院選での比例名簿の扱いについて、こう説明した。

中道改革は、小選挙区選から撤退した公明側の２８人を比例選の上位で優遇し、全員が当選した。これに対し、立民出身者らは２０８人が出馬したものの、当選は小選挙区７人、比例選１４人にとどまった。小選挙区で敗れた立民系の前議員は比例名簿の下位に登載されていたため、大半が復活当選できなかった。

立民側の落選者には「公明に譲りすぎだ」と不満がくすぶっている。総会に出席した立民系の田嶋要衆院議員は「次回は全員が中道改革の候補として、平等に扱われると理解していいのか」と野田氏を問いただした。野田氏は「『最大限』で合意した」と繰り返し、最終判断は新執行部に委ねる考えを示した。

一方、公明側は党内融和を優先する方針だ。

斉藤氏はこの日、「旧公明、旧立民という垣根はもうない」と呼びかけた。中道改革所属の衆院議員４９人の投票で争われる代表選では、公明系（２８人）は自主投票とすることを決めており、伊佐進一衆院議員は総会後、記者団に「一番大きなテーマは党の融和だ。一致団結できる代表を選ぶことが大事だ」と強調した。

代表選は、高市政権に対するスタンスも争点となる。出馬を表明した小川淳也・立民元幹事長は「経済社会全体について代替の選択肢を提示する」と訴え、階猛・元総務政務官は「政策論で勝負する。与党を上回るようなものを出していく」と主張した。

衆院選の小選挙区で「野党共闘」が進まなかったことを踏まえ、国民民主党などとの協力関係のあり方や、立民、公明両党に所属する参院議員や地方議員の中道改革への合流時期も議論になりそうだ。

落選した立民系の前議員は「今後も中道改革としてやっていくのか、党を立民と公明に分けるのかはっきり決めてほしい」と求めている。