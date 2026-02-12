銃撃現場となった学校に出動した警察の車両＝11日、カナダ・ブリティッシュコロンビア州タンブラーリッジ/Eagle Vision Agency/AFP/Getty Images

（CNN）カナダ西部ブリティッシュコロンビア州で10日に発生した銃乱射事件で、王立カナダ騎馬警察（RCMP）は11日、容疑者の身元を明らかにした。また、犠牲者数を8人に訂正した。

発表によると、ジェシー・バン・ルーツラー容疑者（18）は事件が発生した同州北東部タンブラーリッジの住人。出生時は男性で、6年前から女性に性別を変えていたという。

事件はタンブラーリッジ・セカンダリースクールと住宅で発生した。当初、9人が殺害され、容疑者も死亡したと発表された。

警察は11日の記者会見で、犠牲者9人に含まれていた女性が、実際には重傷を負いながらも生存していたと訂正した。この女性はヘリコプターで病院に搬送された2人のうちの1人で、2人とも依然として重体という。

同国で発生した銃乱射事件としては、ここ数十年で最も犠牲者の多いものとなった。

警察は事件前に容疑者の自宅を複数回訪問していたことを明らかにした。訪問の一部はメンタルヘルスの問題に関連するものだった。

また、数年前に容疑者宅を訪問した警官が長銃と改造された拳銃の計2丁を押収し、それら銃器の合法的な所有者はその後、銃器を返還したという。