±óÆ£¹Ò¤Ï£×ÇÕ¥Ô¥ó¥Á¡¡º¸Â¼ó¤òÄË¤á¤ÆÉé½ýÂà¾ì¤Ë¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¡Ö¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê£³£²¡Ë¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ½Ð¾ì¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï£±£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç£±¡½£°¤È¾¡Íø¤·¤¿¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°½éÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¸åÈ¾£²£´Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¡£Áê¼ê¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿ºÝ¡¢º¸Â¼ó¤òÄË¤á¡¢Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¡£±Ñ»æ¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ¼«Á³¤ÊÃåÃÏ¤Ë¤è¤êÉé½ý¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÄÃÄËºÞ¤ä»ÀÁÇµÛÆþ¤Î¼£ÎÅ¤òÄ¹»þ´Ö¼õ¤±¤¿¸å¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥±¥¬¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤Ä¹¤¯¤«¤Ïº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤·¡ÖÈà¡Ê±óÆ£¡Ë¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÈÈà¤¬¼¨¤·¤¿¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤¬º£Æü¾¡¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£×ÇÕ¤ËÎ×¤à¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¼ç¾¤Î±óÆ£¤âÄ¹´ü·ç¾ì¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£