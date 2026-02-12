FAA＝アメリカ連邦航空局は10日、テキサス州エルパソにある空港の全ての発着便の運航を突然停止すると発表し、数時間後に解除しました。「メキシコの麻薬カルテルのドローン侵入を受けた措置だった」としています。

FAAは10日夜、メキシコの国境に近いテキサス州のエルパソ国際空港を発着する全便の運航を、「特別な安全上の理由」で10日間停止すると発表しました。

しかし11日朝には一転して、停止措置の解除を表明しました。

政権側は停止措置について「メキシコの麻薬カルテルのドローンがアメリカの領空を侵犯したため、国防総省がドローンを無力化する措置を講じたためだった」と説明しています。

一方、アメリカメディアは関係者の話として、ドローン対処にあたり軍が試験段階のドローン撃墜用レーザーをFAAとの調整なしに使用しようとしたため、航空への影響に対する懸念から停止措置が出されたと報じています。

さらに、今回の停止措置は空港や地元当局などに通知されることなく突然行われたため、エルパソ市長は「不必要な決定で地域社会に混乱をもたらした」と批判しています。