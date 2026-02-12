ハッピーセット「のりのりタイムズ!!」＆「ひみつのアイプリ」明日発売！ 遊びながら学べる全6種類
「マクドナルド」は、2月13日（金）から、テレビアニメ＆玩具シリーズ『特装合体ロボ ジョブレイバー』と『新幹線変形ロボ シンカリオン』や、アミューズメントゲーム『ひみつのアイプリ』とコラボレーションした「ハッピーセット」を、全国の店舗で発売する。
【写真】『新幹線変形ロボ シンカリオン』も！ おもちゃのラインナップ
■かっこいいシール付き
今回発売されるハッピーセット「のりのりタイムズ!!」は、“実車両の乗り物”と“おもちゃ”が連動したのりもの情報キッズバラエティ番組『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』で人気の『特装合体ロボ ジョブレイバー』と『新幹線変形ロボ シンカリオン』の世界観が楽しめるシールブック。
ラインナップには、パズルピース探しや線つなぎ遊びを通して、図形と空間をイメージする力がつく全3種類が登場。いずれも、キャラクターのシールを台紙の好きなところに貼る遊びで表現力が育まれるほか、はたらく乗り物の物語を想像して遊ぶことで世の中の仕組みや働きを考える社会性も養われるという。
■『ひみつのアイプリ』がハッピーセットに初登場
一方ハッピーセット「ひみつのアイプリ」は、アイプリカードをパネル上でスキャンし、リズムに合わせてカードを動かして遊ぶアミューズメントゲーム『ひみつのアイプリ』の、「マクドナルド」オリジナルカード。
デザインは、キュートな全3種類を用意。「どんな衣装？どんなデザイン？どんなダンスかな？」と、画面に合わせてアイプリカードをスライドし、自分がライブで歌って踊っているかのように遊ぶ体験は、仮想の空間を認識しながら手指の動作を調節する力を育むことができる。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」とも呼びかけている。
