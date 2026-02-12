◆新日本プロレス「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」（１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪））観衆５５０７人（札止め）

新日本プロレスは１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」を開催した。

第６試合前に棚橋弘至社長がリングに登場し６・１４大阪城ホール大会がテレビ朝日系で全国ネット放送することを発表した。

棚橋社長は「今年の１・４東京ドーム大会超満員札止めとなり、テレビ朝日系列でも２２年ぶりに全国ネットで放送されました。多くの方に見ていただき、大会としても放送としても大成功することができました。ありがとうございました」と感謝し「それを受けまして、発表します！ ６月１４日『ＤＯＭＩＮＩＯＮ』大阪城ホール大会を、当日テレビ朝日系列で全国ネット放送することが決定しました！」と発表した。

そして「すごいね。ありがとうございます。まずは今日のように会場を超満員札止めにして、全国の皆さんに会場の熱を届けられたらと思いますので、まずは会場に来ていただいて、夜は家に帰ってテレビでも見ていただいて、新日本プロレスの熱い戦い楽しんでください」とＰＲしていた。

１・４東京ドーム大会は、テレビ朝日系列で４日午後１０時１５分から「新日本プロレス１．４東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューＳＰ」で放送された。

同番組は、毎週土曜深夜１時に放送されている「ワールドプロレスリング」が２２年ぶりの全国ネット放送となり、視聴率は、世帯平均視聴率５・２％、個人視聴率２・９％だった（関東地区、ビデオリサーチ調べ）。

◆２・１１大阪全成績

▼第０試合 村島克哉壮行試合 ２０分１本勝負

矢野通、〇真壁刀義（８分１７秒 キングコングニードロップ↓体固め）嘉藤匠馬、村島克哉●

▼第１試合 スペシャルタッグマッチ 高橋ヒロム壮行試合 ３０分１本勝負

〇石森太二、高橋ヒロム（９分４０秒 Ｂｏｎｅ Ｌｏｃｋ）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、フランシスコ・アキラ

▼第２試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

〇ドリラ・モロニー、鷹木信悟（９分２４秒 ＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳ↓片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（１２分２０秒 泥眠↓エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇アンドラデ・エル・イドロ（１４分２０秒 ザ・メッセージ↓片エビ固め）ゲイブ・キッド●

▼第５試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇カラム・ニューマン（１３分５３秒 プリンスズカース↓片エビ固め）デビッド・フィンレー●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

〇挑戦者・成田蓮（２分０８秒 地獄の断頭台↓体固め）王者・ウルフアロン●

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１９分３７秒 Ｋ．Ｏ．Ｂ↓片エビ固め）挑戦者組・上村優也●、海野翔太

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

〇王者・辻陽太（２３分４０秒 ジーンブラスター↓片エビ固め）挑戦者・ジェイク・リー●