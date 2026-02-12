◆新日本プロレス「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」（１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪））観衆５５０７人（札止め）

新日本プロレスは１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ｉｎ ＯＳＡＫＡ」を開催した。

第１試合のスペシャルタッグマッチで今大会を最後に新日本プロレスを退団する高橋ヒロムの壮行試合が行われた。

ヒロムは、石森太二と組み、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラと対戦。試合は石森が９分４０秒 Ｂｏｎｅ Ｌｏｃｋでオースティン・ヤングを破った。

バックステージでヒロムは「おお、終わっちまった、終わっちまった、終わっちまった、終わっちまったけれども、終わっちまったけれども、この２人がすごすぎる！ 石森さん、ありがとう。そして、サンキュー・ロビー」などとコメントすると、バックステージを去った。

その後、エル・デスペラードがヒロムを捕まえてバックステージに現れると、ヒロムは「何、何？ なによ！ なんで！ なんでいるの？ 今日、試合ないだろ？ なんでいるの？」と問いかけると、デスペラードは「ここでお前にしゃべるためだけに来てんだよ」と明かした。

そして同期入門のヒロムとデスペラードは、練習生時代の思い出を語り合うと、デスペラードは「ありがとな」と感謝とこれからのエールを送った。ヒロムは「ありがと。俺からも一つ……同じこうやってプロレス界にいるんだよ。お互いプロレスやるんだよ。だったらさあ、俺、勝負ごと好きなんだよ。どっちがスゲエかって、俺好きなんだよ。そんなの比べられることじゃないかもしれないけど、だからさ、デスペラード、俺とお前、どっちがスゲエレスラーになるか、勝負しようぜ」と言葉を贈った。

デスペラードが去るとヒロムは「すごくなって帰ってくるよ。俺の夢は、変わらないから。ＩＷＧＰジュニア王者のまま、ジュニアとしてＩＷＧＰヘビー級のベルトを獲り、そしてゴールデンタイムで試合をする。そして、もうひとつ、新しい夢ができた。それだけ……」と掲げた。

試合後にヒロムは、動画配信「ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ」で解説を務めた。メインイベントのＩＷＧＰヘビー級選手権でジェイク・リーを破った王者・辻陽太からリングインを促されると、再びリングに上がりマイクを握った。

ヒロムは「陽太様、ありがとう。出てく俺にこんな喋る機会を与えてくれて本当にありがとう。今日のマイク聞いたら、俺めちゃくちゃワクワクしちゃったよ。さすがだね。じゃあ、俺も好きなことを言わせてもらおうかな〜」と切り出し以下のメッセージを発した。

「よく言われるんですよ。『もうヒロムちゃん、新日本プロレスやることないもんね〜』って。『ジュニアとしてさ、やること全部やったよね』って。いやいやめちゃくちゃあるわ！ 俺の夢知ってるか？ ＩＷＧＰジュニア王者になり、ジュニアのままＩＷＧＰヘビー級のベルトを獲り、そしてゴールデンタイムで試合をすること。でもさ、今の俺じゃちょっと無理だなって思っちゃったんだよ。俺、そんな自分が凄ぇ嫌いになったんだよ。でも、そんな時にもう一つ夢を思いついちゃってさ、その夢に行きたいなって思っちゃったから、後悔しないように新日本プロレスを飛び出すことにしました。今から俺がその夢を言って、みんながどう思うかは分からない。どう受け取るかも分からない。でも言わせてくれ。俺の夢は、ＩＷＧＰジュニアのベルトを巻き、ジュニアのままＩＷＧＰヘビー級王座を獲り、ゴールデンタイムで試合をすること。そしてもう一つ欲しいべルトが見つかった。そしてもう一つやりたい野望が見つかりました。皆さん、１６年間、本当にありがとうございました。バイバイなんて言わねぇよ。またね〜！ また会うその時まで、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、もっと、みんなで悔いのない人生を、そして新日本プロレスを、そして高橋ヒロムを楽しもうぜーッ！」

マイクを終えると「Ｕｎｂｏｕｎｄ Ｃｏ．」のメンバーが揃ってリング中央で写真撮影。さらにメンバーたちに胴上げされ、花道をダッシュ。入場口のライオンマークに手をかざし、ファンに手を振って新日本プロレスを去った。

◆２・１１大阪全成績

▼第０試合 村島克哉壮行試合 ２０分１本勝負

矢野通、〇真壁刀義（８分１７秒 キングコングニードロップ↓体固め）嘉藤匠馬、村島克哉●

▼第１試合 スペシャルタッグマッチ 高橋ヒロム壮行試合 ３０分１本勝負

〇石森太二、高橋ヒロム（９分４０秒 Ｂｏｎｅ Ｌｏｃｋ）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、フランシスコ・アキラ

▼第２試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

〇ドリラ・モロニー、鷹木信悟（９分２４秒 ＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳ↓片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（１２分２０秒 泥眠↓エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇アンドラデ・エル・イドロ（１４分２０秒 ザ・メッセージ↓片エビ固め）ゲイブ・キッド●

▼第５試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

〇カラム・ニューマン（１３分５３秒 プリンスズカース↓片エビ固め）デビッド・フィンレー●

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

〇挑戦者・成田蓮（２分０８秒 地獄の断頭台↓体固め）王者・ウルフアロン●

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１９分３７秒 Ｋ．Ｏ．Ｂ↓片エビ固め）挑戦者組・上村優也●、海野翔太

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

〇王者・辻陽太（２３分４０秒 ジーンブラスター↓片エビ固め）挑戦者・ジェイク・リー●