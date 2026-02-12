自律神経失調症の予防・改善ができるストレッチ体操『指組み肩まわし』&『胸椎上部はめ』【背骨コンディショニング】

自立神経の不調も背骨のゆがみが原因

背骨コンディショニングで自律神経失調症の予防・改善

自律神経とは、自分でコントロールできない神経のことで、すべての内臓と血管、ホルモンの分泌などを支配して、私たちの生命活動を維持しています。交感神経と副交感神経に分かれ、交感神経は、脊髄の外側から出て脊髄の両わきにある交感神経幹に入ることでたくさんの臓器を一度にコントロールし、副交感神経は、中脳、延髄(えんずい)、仙髄(せんずい)から出て、それぞれの臓器と個別につながりながら影響を与えています。

自律神経失調症は文字どおり、こうした自律神経の働きがバランスを失った状態で、検査では異常がないものの、さまざまな症状が繰り返し現れます。しかも、交感神経と副交感神経は互いに絡み合いながら全身に分布しているため、原因を特定するのは困難です。いわば「コレ」という症状が確定できないのが特徴です。

背骨コンディショニングでは、自律神経失調症は内臓の不調と同様、背骨のゆがみによって神経が引っ張られ、神経の先にある臓器がさまざまな異常を起こすと考えます。自律神経が集中する背骨のまわりをていねいにゆるめ、筋肉をつけていけば、症状は改善します。

胸椎からは、肺や心臓、胃、肝臓、腎臓などすべての臓器をコントロールする自律神経が出ています。たとえば、腰椎の４、５番の前枝は大腸、後枝は坐骨神経、胸椎６～８番の右側は肝臓や胆のう、左側なら胃やすい臓といった具合です。

そのため、背骨のゆがみによって自律神経が過緊張を起こすと、伝導異常のためにその先にある内臓の組織全体がまず固くなります。いまの医学に臓器の固い柔(やわ)いという概念はありませんが。治癒力(ちゆりょく)は低下するようです。たとえば、消化管が固くなれば、食道なら誤嚥(ごえん/食べ物が誤って気道に入ること)、そして、胃なら胃もたれやむかつき、小腸や大腸なら消化不良や下痢・便秘などを起こしますし、肺なら息切れを感じたりします。

自律神経失調症の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操①

ゆるめる部位：肩・胸鎖関節

【ゆるめる体操】指組み肩まわし ストレッチ

肩甲上腕関節と胸鎖関節に働きかけ、背骨のゆがみを正して緊張した自律神経の伝導をスムーズにします。

指組み肩まわし ストレッチ体操のやり方

【1】胸を張って立ち、両肩を開き、身体の後ろで肘を伸ばし、手のひらを合わせるようにして両手を組みます。

【2】肘は伸ばしたまま、できるだけ身体から離した位置で、大きな円を描くように両手を回します。

︎30回回したら、反対の方向にも回します。

両手を回すときは、腕は伸ばしたまま肩と腕だけで回すようにし、できるだけ上体は動かさないようにします。

はじめはきれいな円を描けなくても、少しずつ可動域を広げていきます。

自律神経失調症の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操②

矯正部位：胸椎上部

指組み肩まわし ストレッチ体操のポイント【矯正体操】胸椎上部はめ ストレッチ

胸椎上部をゆるめて胸椎のゆがみを矯正します。こぶしを2点にすることで頭を安定させ、より効果的に胸椎上部に働きかけます。

胸椎上部はめ ストレッチ体操のやり方

【1】四つ這いになってつま先を立て、額とあごの下にこぶしを入れ、できるだけ両肘を張って肩甲骨を寄せます。

【2】額とあごはこぶしにつけたまま、肩を丸めて肩甲骨を開きます。

【3】額とあごでこぶしを押し、肩甲骨を寄せて、つぶすように顔をこぶしに押しつけます。

︎【2】と【3】を10往復行ってから両手の位置を入れ替えて同じように行う。

肩甲骨を意識しながら行います。

肩甲骨を開くときも、できるだけこぶしから顔を離さないようにします。

胸椎上部はめ ストレッチ体操のポイント胸椎のゆがみは内臓機能低下の原因となる

胸椎の６～８番の右側は肝臓と胆のう、左側は胃やすい臓とつながっているほか、胸椎10～12番は小腸や腎臓に、腰椎４、５番の前枝は大腸につながります。胸椎がゆがむと、これらの臓器につながる神経に伝導異常が起こり、筋肉だけでなく、臓器を構成する組織全体が固くなり、内臓機能が低下してしまいます。

内臓壁が固くなっている場合、脇腹をたたくと痛みを感じます。ずれている胸椎を矯正するだけで固さがほぐれ、血液検査の結果も改善します。

胸椎3～5

主に関係する神経

胸椎のゆがみからくる主な症状

肋間神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

肋間神経痛、アトピー、乳がん、肺気腫、肺がん、弁膜症、狭心症、不整脈、ぜん息

胸椎1～4

主に関係する神経

胸心臓神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

肋間神経痛、アトピー、乳がん、肺気腫、肺がん、弁膜症、狭心症、不整脈、ぜん息

胸椎6～8

主に関係する神経

肋間神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

肝機能障害、胆のう障害、胃、十二指腸、すい臓の障害、糖尿病

胸椎5～9

主に関係する神経

大内臓神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

肝機能障害、胆のう障害、胃、十二指腸、すい臓の障害、糖尿病

胸椎9～12

主に関係する神経

肋間神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

腎臓・副腎・ひ臓障害、血小板・白血球造血不良、小腸障害、輸尿管障害

胸椎10～12

主に関係する神経

小内臓神経

関連する器官・部位

胴体、内臓

考えられる主な症状

腎臓・副腎・ひ臓障害、血小板・白血球造血不良、小腸障害、輸尿管障害

