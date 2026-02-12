東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値153.26　高値154.65　安値152.56

156.51　ハイブレイク
155.58　抵抗2
154.42　抵抗1
153.49　ピボット
152.33　支持1
151.40　支持2
150.24　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1872　高値1.1927　安値1.1833

1.2016　ハイブレイク
1.1971　抵抗2
1.1922　抵抗1
1.1877　ピボット
1.1828　支持1
1.1783　支持2
1.1734　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3628　高値1.3712　安値1.3610

1.3792　ハイブレイク
1.3752　抵抗2
1.3690　抵抗1
1.3650　ピボット
1.3588　支持1
1.3548　支持2
1.3486　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7716　高値0.7730　安値0.7648

0.7830　ハイブレイク
0.7780　抵抗2
0.7748　抵抗1
0.7698　ピボット
0.7666　支持1
0.7616　支持2
0.7584　ローブレイク