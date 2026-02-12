東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値153.26 高値154.65 安値152.56
156.51 ハイブレイク
155.58 抵抗2
154.42 抵抗1
153.49 ピボット
152.33 支持1
151.40 支持2
150.24 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1872 高値1.1927 安値1.1833
1.2016 ハイブレイク
1.1971 抵抗2
1.1922 抵抗1
1.1877 ピボット
1.1828 支持1
1.1783 支持2
1.1734 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3628 高値1.3712 安値1.3610
1.3792 ハイブレイク
1.3752 抵抗2
1.3690 抵抗1
1.3650 ピボット
1.3588 支持1
1.3548 支持2
1.3486 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7716 高値0.7730 安値0.7648
0.7830 ハイブレイク
0.7780 抵抗2
0.7748 抵抗1
0.7698 ピボット
0.7666 支持1
0.7616 支持2
0.7584 ローブレイク
