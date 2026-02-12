東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値181.94 高値183.70 安値181.34
185.67 ハイブレイク
184.69 抵抗2
183.31 抵抗1
182.33 ピボット
180.95 支持1
179.97 支持2
178.59 ローブレイク
ポンド円
終値208.86 高値210.84 安値208.19
213.05 ハイブレイク
211.95 抵抗2
210.40 抵抗1
209.30 ピボット
207.75 支持1
206.65 支持2
205.10 ローブレイク
スイス円
終値198.60 高値201.53 安値198.17
204.06 ハイブレイク
202.79 抵抗2
200.70 抵抗1
199.43 ピボット
197.34 支持1
196.07 支持2
193.98 ローブレイク
豪ドル円
終値109.24 高値109.64 安値108.60
110.76 ハイブレイク
110.20 抵抗2
109.72 抵抗1
109.16 ピボット
108.68 支持1
108.12 支持2
107.64 ローブレイク
NZドル円
終値92.67 高値93.36 安値92.45
94.11 ハイブレイク
93.74 抵抗2
93.20 抵抗1
92.83 ピボット
92.29 支持1
91.92 支持2
91.38 ローブレイク
カナダドル円
終値112.90 高値114.03 安値112.53
115.28 ハイブレイク
114.65 抵抗2
113.78 抵抗1
113.15 ピボット
112.28 支持1
111.65 支持2
110.78 ローブレイク
