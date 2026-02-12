東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7127　高値0.7143　安値0.7067

0.7234　ハイブレイク
0.7188　抵抗2
0.7158　抵抗1
0.7112　ピボット
0.7082　支持1
0.7036　支持2
0.7006　ローブレイク

キーウィドル
終値0.6048　高値0.6073　安値0.6024

0.6122　ハイブレイク
0.6097　抵抗2
0.6073　抵抗1
0.6048　ピボット
0.6024　支持1
0.5999　支持2
0.5975　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3576　高値1.3619　安値1.3504

1.3744　ハイブレイク
1.3681　抵抗2
1.3629　抵抗1
1.3566　ピボット
1.3514　支持1
1.3451　支持2
1.3399　ローブレイク