東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7127 高値0.7143 安値0.7067
0.7234 ハイブレイク
0.7188 抵抗2
0.7158 抵抗1
0.7112 ピボット
0.7082 支持1
0.7036 支持2
0.7006 ローブレイク
キーウィドル
終値0.6048 高値0.6073 安値0.6024
0.6122 ハイブレイク
0.6097 抵抗2
0.6073 抵抗1
0.6048 ピボット
0.6024 支持1
0.5999 支持2
0.5975 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3576 高値1.3619 安値1.3504
1.3744 ハイブレイク
1.3681 抵抗2
1.3629 抵抗1
1.3566 ピボット
1.3514 支持1
1.3451 支持2
1.3399 ローブレイク
