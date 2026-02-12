豪中銀総裁 インフレ根強いことが証明されれば追加利上げ行う 豪中銀総裁 インフレ根強いことが証明されれば追加利上げ行う

豪中銀のブロック総裁はインフレが根強いことが証明されれば、さらなる利上げを行うと述べた。



ブロック総裁は、インフレが定着しているという証拠が見られれば行動を起こすと述べた。インフレの持続性がより明確になった時点で対応する。ただ、追加利上げは事前に約束されていないと強調。あくまで中銀は経済データに依存している、行動はデータ次第だ。追加利上げが必要になるかもしれないし、必要にならないかもしれないと付け加えた。



前日には副総裁のハウザー氏が、これ以上のインフレ高進は許されない、必要なら何でもすると言いたいと述べていた。



豪中銀タカ派姿勢を受け早期の追加利上げ観測が高まっており、5月までの利上げ確率は80%を超えている。



次回豪中銀会合3月17日を前に重要統計が発表される。今月19日には雇用統計、25日に消費者物価指数、3月5日には家計支出が発表される。総じて強い数字となれば3月利上げ観測が高まるだろう。

