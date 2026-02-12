「スター・ウォーズ」最新作“甘くてかわいい”グローグーのチョコアート映像解禁 ナレーションは高城れに
「スター・ウォーズ」シリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）より、バレンタインにあわせた特別映像が解禁された。人気アイドルグループ・ももいろクローバーZの高城れにがナレーションを担当し、チョコレートアートで描かれた愛らしいグローグーの姿が公開されている。
【動画】バレンタイン特別映像｜チョコレートアートムービー
本作は、“スター・ウォーズ”の生みの親であるジョージ・ルーカスの魂を受け継ぐ劇場最新作。『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019年）以来、約7年ぶりにシリーズが映画館へ帰ってくることでも注目を集めている。舞台は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』後の銀河。孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた幼孤児グローグーの冒険が描かれる。
今回公開された映像では、チョコレートアーティスト・noricoが手がけた特別アートを使用。“ハイパードライブ“（「スター・ウォーズ」での宇宙高速ワープ）するかのように本作のキャラクターたちが次々と映し出され、チョコレートのブラウン一色で描かれているとは思えないほど、漆黒の銀河から冷徹クールなマンダロリアン、柔らかくうれしそうなグローグーまで表現される。
ルーカスフィルムのロゴからはじまり、帝国崩壊後の荒れた銀河で孤高の賞金稼ぎとして生きるマンダロリアンと強大なフォースの力を秘めるグローグーのタッグが勇ましく描かれる。そのグローグーの手にはいつもチョコレートが！いたずら好きで食いしん坊、甘いものが大好きなグローグーの愛らしい姿が印象的な、バレンタイン仕様の特別ムービーとなっている。
番組がきっかけで、「スター・ウォーズ」の世界にハマったという高城は、チョコレートアートを実際に見て、「圧巻！スター・ウォーズの世界観がチョコレートで再現されていて感動…。私があのチョコをもらえたらもったいなくて食べられないかなって思いました」とコメント。「（グローグーも）本当に愛おしくて！“愛おしい”って言葉はグローグーのためにあるんじゃないかって思うくらい。私もチョコレートをグローグーにたくさん食べさせてあげたい！と勝手に思っています（笑）」とその魅力を語る。
さらに、「オビ＝ワン（・ケノービ）が本当に好きで！チョコレートアートを描くならオビ＝ワンを描いて、食べてほしいなって思うんですけど、絶対難しいと思います（笑）！」と“スター・ウォーズ愛”をのぞかせた。
劇場版最新作について、「ちっちゃなグローグーが大きいスクリーンでどんな冒険をするのかなってすごく楽しみです！」と期待を寄せた。シリーズの魅力は「個性的なキャラクターだったり、誰もがマネしたくなるようなライトセーバーの乱闘だったり、魅力がありすぎて語り切れないくらいですが、国籍とかも飛び越えて熱中できるところが（1番の）魅力なんじゃないかなと思います」と語り、「必ず推しキャラが見つかる！！推し活のような感覚で（楽しんでほしい）！歴史が長いので中々踏み出せない方も、推しを決めて観てみたら違った角度から楽しめるんじゃないかなって思います」」と、これから作品に触れるファンへメッセージも寄せている。
