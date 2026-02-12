【キーウ＝上地洋実】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は１１日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が、ロシアによる侵略開始から４年となる今月２４日にも、大統領選と、侵略終結に向けた和平案に関する国民投票の実施計画を発表すると報じた。

秋の中間選挙までに外交成果を示したい米国のトランプ政権が圧力を強めている模様だ。

ＦＴによると、米国は５月１５日までに大統領選と国民投票を実施するように求めている。実現しない場合、ロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」の提供を見送る可能性があるという。ゼレンスキー氏は、米国が中間選挙を意識し、６月までの和平合意を目指していると明らかにしていた。

ゼレンスキー氏の任期は２０２４年５月に満了しているが、ロシアの侵略に伴う戒厳令により大統領選が延期されている。和平協議では東部ドンバス地方の扱いが焦点となっており、ゼレンスキー氏は領土で譲歩する場合、国民投票にかける方針を示していた。

ただ、露軍による攻撃が続く中での投票実施は難しく、露側が一時停戦に応じるかどうかは予断を許さない。前線の兵士や国外に逃れた避難民がどのように投票するかという課題もあり、実現は不透明だ。