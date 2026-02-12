今回は、両親がモラハラ夫に反撃してくれたエピソードを紹介します。

「お前が食事中、俺が子どもの面倒をみるから」と言ってくれたのに…

「私には1歳になったばかりの息子がいます。しかし夫は育児をまったくしません。休みの日も夫は1日寝ていたり、スマホでゲームをしているだけで、私が家事で忙しくしているときに息子が泣いても、何もしないんです。また夫は私をバカにするような発言も多く、いわゆるモラハラ夫でもあります。

そんな夫にイライラが募っていましたが、ある日私の誕生日になり、夫が『ファミレスに行こう。お前が食事中、俺が子どもの面倒をみるから』と言ってくれて、うれしかったです。

しかしファミレスではやっぱりずっとスマホを見て、息子の世話なんて一切せず、もう限界だと思い、母に電話したんです。すると両親がファミレスまで来てくれて、私と息子を実家に連れて行ってくれました。夫も一緒に行こうとしましたが、父は『君はうちに来ないでくれ』と、また母も『あなたが娘の誕生日を祝ってくれないようだから、私たちがこれから祝うのよ』と夫に言ってくれ、夫は黙っていました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ これまでもこの女性は、両親に夫について何度も相談していたそうです。両親としては、辛い思いをしている娘を放っておけないですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。