１１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６６ドル安 雇用統計受けた利下げ観測後退が重荷

１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６６．７４ドル安の５万０１２１．４０ドルと４日ぶり反落。この日発表された米雇用統計は、非農業部門の雇用者数の伸びが市場予想を上回り、失業率は低下した。良好な雇用指標を受けて米利下げ観測が後退し、株式相場の重荷となった。



ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やボーイング＜BA＞が軟調。セールスフォース＜CRM＞やＩＢＭ＜IBM＞が株価水準を切り下げ、ヒューマナ＜HUM＞が安い。一方、キャタピラー＜CAT＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞がしっかり。クラウドフレア＜NET＞が買われ、バーティブ・ホールディングス＜VRT＞やテラデータ＜TDC＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は３６．０１ポイント安の２万３０６６．４６と小幅に続落した。マイクロソフト＜MSFT＞やアルファベット＜GOOG＞が冴えない展開。ラムバス＜RMBS＞やロビンフッド・マーケッツ＜HOOD＞、マテル＜MAT＞が大幅安となった。半面、エヌビディア＜NVDA＞が堅調推移。マイクロン・テクノロジー＜MU＞やサンディスク＜SNDK＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS