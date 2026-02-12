スキーノルディック複合個人ノーマルヒル　6大会連続出場の渡部暁斗は11位【ミラノ・コルティナ五輪】

スキーノルディック複合の個人ノーマルヒルに、今シーズン限りでの現役引退を表明しているオリンピック6大会連続出場の渡部暁斗選手（37）が出場した。

渡部選手は、前半のジャンプは100mを飛んで11位に。

トップと41秒差で後半10kmのクロスカントリーに臨む。

渡部暁斗選手：

最近いいジャンプができていなかったので、すごく緊張して会場入りしたんですけど、それなりのジャンプができてよかったです。ここに来て、一番いいジャンプができたんでよかったです。

そして3時間後、後半のクロスカントリー。

1.2kmを通過した渡部選手はトップと46秒差で14位に落ちるも、そこからペースを上げ5.0km通過地点ではトップと36秒差に。

ゴール前では力を振り絞り10位争いとなるも、写真判定の結果、11位でフィニッシュした。

渡部暁斗選手：

人生で一番きつかったかもしれない。本当にいいレースっていうものができていなかった中で、いいジャンプと、クロスカントリーはちょっと粘りきれなかったですけど、今できるベストは尽くせたかなと思います。