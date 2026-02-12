スノーボード男子ハーフパイプ予選

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われ、日本勢は戸塚優斗（ヨネックス）が2位、山田琉聖（チームJWSC）は3位、平野流佳（INPEX）は5位、平野歩夢（TOKIOインカラミ）が7位で全員が予選を突破した。日本時間の明け方、中継に何度も映った5文字に「信じられん」「すげぇ」と驚きの声があがっている。

日本選手が躍動する中、他にも存在感を発揮した“日本生まれ”があった。それは新潟発祥のスポーツ用品メーカー「ヨネックス」。戸塚、平野流佳の日本勢だけでなく、米国のアレッサンドロ・バルビエリらも「YONEX」と大きく書かれたボードを操っていた。

明け方から中継を見守っていた視聴者も熱視線。X上では「すげぇ、国外の男子選手でYONEX使ってる、勝手なイメージ、海外はほぼBURTONやから驚き」「ええええアメリカの選手もYONEX乗ってるん！ 信じられんバートンちゃうんや」「YONEXのボードめちゃめちゃ宣伝なるやん」「どうしてもYONEXの板に目がいっちゃうわね」といった声があがった。

7日（日本時間8日）にスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）もヨネックスのボードを使用しており、話題を呼んでいた。



（THE ANSWER編集部）