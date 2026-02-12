ドラマ「デッド・トゥ・ミー～さよならの裏に～」などで知られる女優のクリスティナ・アップルゲイトが、多発性硬化症（MS）と共に生きる人々のためのオンラインプラットフォーム「Next in MS」を開設した。クリスティナは2021年にMSと診断されており、自らの経験を共有しながら、同じ境遇の人々が語り合える場をつくることを目指している。



サイトには「多発性硬化症と共に生きることは簡単ではありません」と記されており、クリスティナ自身については「痛み、疲労、苛立ち、声にするのも難しい部分まで、彼女はずっと率直に語ってきました」と紹介されている。そして「だからこそ、クリスティナは新しい会話を始めます…ありのままを語り、難しい質問をし、共に道を探るために」と続いている。



クリスティナはこれに先立ち、回顧録「You With the Sad Eyes」の準備を明かしており、本について「私の人生の浮き沈みが詰まっている」と語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）