「広島春季キャンプ」（１１日、日南）

広島のドラフト６位・西川篤夢内野手（１８）＝神村学園伊賀＝が、１４日から沖縄市で行われる１軍２次キャンプに帯同することが決まった。１１日、新井貴浩監督（４９）が練習後に明かした。西川は８日から１軍に合流し、紅白戦でも結果を残した。広島の高卒新人が沖縄キャンプに帯同するのは２０１９年の小園海斗以来。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。

◇ ◇

−紅白戦２試合を終えて、選手たちの動きは。

「たくさんいいものが見られたかなというふうに思います」

−坂倉が一発。

「甘い球をしっかりと捉えたと思います。シートや実戦での内容もいい。しっかりと下半身でスイングできているのかなと思います」

−新人の平川と勝田にも安打が出た。

「いいね。２人とも想定内です。これぐらいは普通にやるだろうなと思ってドラフトで取っている。あとは実戦にたくさん出て、早くプロのスピードに慣れていってほしいなと思います」

−斉藤汰と赤木がシート初登板。

「いいボールを投げていたと思います。ちょっと緊張もあったかなと思うけどね。でも、２人ともいいボールを投げていたと思います」

−ターノックも来日初のシートに登板し、好投した。

「ターノックもいいボールを投げている。初めての実戦形式の登板だったけど、そこまで荒れることはなかった。上々だったと思います」