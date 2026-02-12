「広島紅白戦、白組７−０紅組」（１１日、天福球場）

完璧な一撃だった。広島・坂倉将吾捕手（２７）が紅白戦で“今季初本塁打”を放った。「『シーズンで打てる本数は決まっている』と言われるので、取っておきたかったなと思いますけど」と苦笑いを浮かべつつ、「うれしく思います」と小さくうなずいた。

見せ場はいきなり訪れた。初回に１点を先制し、なおも１死一、二塁の場面でエース・大瀬良と対峙（たいじ）。カウント２−２からチェンジアップを完璧に捉えると、打球は右翼ポール際に着弾した。「直球に振り遅れているので、変化球がどんぴしゃに当たるという現状」と調整段階にあることを強調するが、圧巻の３ランにスタンドは大いに沸き立った。

昨秋から取り組んでいるのが、体の回転を意識した打撃フォームだ。手先ではなく体幹を使ってスイングすることで、確実性と長打力の向上が見込まれる。「やっぱり長打が少ない。どんどん打っていけるように」と打率・２３８、５本塁打に終わった昨季からの復活を目指し、バットを振り込んでいる。

正捕手争いは石原との一騎打ちが濃厚だ。ライバルも攻守にアピールを続けており、熾烈（しれつ）な争いは続いていく。「レギュラー白紙という中で１本出た。ひとまず良かったなという思い。ベストパフォーマンスを出すだけ」と表情を引き締めた坂倉。逆襲へのカギを握る背番号３１が頼もしい姿を示していく。