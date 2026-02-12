60代後半の単身女性です。年金が月8万円しかありません。公的な支援はありますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
Q：60代後半の単身女性です。年金が月8万円しかありません。公的な支援はありますか？「60代後半の単身女性です。年金が月8万円ほどしかなく、家賃や医療費の支払いを考えると生活が不安です。年金が少ない場合でも、利用できる公的な支援はあるのでしょうか？」（匿名希望）
A：あります。まずは自治体の「自立相談支援機関」に相談しましょう。状況に応じて、使える制度を案内してもらえます年金が月8万円程度だと、家賃や医療費などの支出によっては生活が苦しくなることがあります。こうしたときは、1人で抱えず、まず公的な相談窓口につながるのが近道です。
