愛知県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「豊橋市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい市に関するアンケートを実施しました。その中から、愛知県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「東三河地方の中心都市であり新幹線駅もあるため、他の地域への移動も便利」（40代女性／愛知県）、「温暖な気候で暮らしやすく、新幹線停車駅があり、都市機能と利便性が両立しているから」（30代女性／北海道）、「叔母が住んでますが、のどかで、利便性もあり住みやすいとのこと」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「ずっと名古屋市に住み続けていて、慣れているし、敬老パスなど福祉の面でも充実しているものが多くあるから」（60代女性／愛知県）、「市の外縁部なら地震の心配がなく、医療機関が充実しているから」（50代男性／愛知県）、「栄や名古屋駅にもすぐ出られる便利さが魅力だし、静けさと都市の利便性がちょうどよく共存しているから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：豊橋市／23票愛知県東部に位置する豊橋市は、海と山に囲まれた自然豊かな都市です。中核市として医療や商業の施設が充実しており、老後の生活に必要な利便性が確保されています。また、東三河地方の中心都市でありながら、比較的落ち着いた環境があり、のんびりとした老後を過ごしたいという人々に評価されました。
1位：名古屋市／148票愛知県の県庁所在地である名古屋市が、他の市を大きく引き離して1位となりました。中京圏の中心都市として、高度な医療機関、発達した交通網、大規模な商業施設が揃っている点が、老後の生活の安心感と利便性を高めていると評価されました。また、文化施設や公園も多く、老後も都市生活を楽しみたいという人々の強い支持を集めています。
