プロや名門校の指導者が語る…捕手に必要な要素とお勧めドリル

野球において捕手は中腰で過ごす時間が極めて長く、全ての動作の起点は下半身にある。特に股関節と足首の柔軟性は、キャッチングやブロッキングの質を左右する生命線だ。土台が安定しなければ、どれほど上半身を鍛えても技術は向上しない。現代の子どもたちが抱える課題と解決法を整理していこう。

・なぜ現代っ子は足首が硬く、怪我のリスクが高まっているのか。

・股関節の柔軟性が不足している場合、どのような練習で改善すべきか。

・正確で力強い送球を実現するために、下半身をどう連動させるか。

オリックスの山崎勝己バッテリーコーチは、捕手に必要な要素として「股関節と足首の柔らかさ」を挙げている。プロの世界でも足首が硬い選手は怪我が多く、年齢を重ねるにつれてプレーの質が低下する恐れがあるという。かつては和式トイレの使用や外遊びを通じて自然と養われていた身体能力だが、生活環境の変化により意識的な取り組みが大切。「大人になってから直すのは難しい。捕手をやるなら幼い頃から股関節、足首を意識してほしい」と語っている。

元ヤクルト捕手の西田明央さんもまた、キャッチングやスローイングを安定させるための「ブレない土台」の構築が大切だと語る。技術習得の前段階として、自分の体を自在に扱える柔軟性を重視。股関節が硬いと体重移動がスムーズに行えないため、改善策として推奨しているのが「アヒルウオーク」だ。「キャッチング、スローイングも股関節、足首の柔らかさがないと難しい」と言い、しゃがんだ状態で頭の高さを変えずに前進するこのドリルを伝えている。

盗塁阻止に直結する強く正確な送球は捕手の見せどころだが、高校野球の名門・報徳学園の浅田泰斗バッテリーコーチは、「股関節の爆発力」が鍵を握ると語っている。そのためにも「足全体で地面を強く捉える」感覚を重視し、下半身強化策として行っているのが、捕球姿勢をとり両足でジャンプして強く着地するドリルや、立った状態から前に倒れ込み、自然に両足が出る感覚を覚えるドリル。股関節のパワーを腕の振りと連動させることで“本物の強肩”が身につく。

プロや名門校の指導者が共通して語るのは、下半身の柔軟性が将来の成長を左右する事実だ。早い段階で自身の体を正しく扱えるように、指導者も導いていってほしい。

・和式トイレの減少など生活習慣の変化が影響しているため、意識的に足首や股関節のストレッチを取り入れる。

・「アヒルウオーク」など、低い姿勢を保ちながら股関節を動かすドリルで、捕手特有の動きに対応できる柔軟性を養う。

・ジャンプ練習や倒れ込みドリルを行い、股関節のパワーを地面から指先へと伝える正しい連動性とリズムを習得する。（First-Pitch編集部）