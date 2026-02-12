【ばけばけ 第95話あらすじ】ヘブン、生徒に松江を離れることを報告 庄田が告げた“驚きの知らせ”とは
【モデルプレス＝2026/02/12】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第95話が、2月13日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）の本当の思いを知ったトキ（高石あかり）は、松江を離れ、熊本に行くことを決意する。それから数日、トキとヘブンは松江の人々へ別れの準備を進める。トキは長屋を訪れサワ（円井わん）との別れの時間を過ごす。
一方、錦織（吉沢亮）、庄田（濱正悟）が見守る中、ヘブンは中学校で生徒たちに松江を離れることを告げる。激しく動揺する生徒たちに、庄田からさらに驚きの知らせが告げられる。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第95話／2月13日（金）放送
