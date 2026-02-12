『愛の不時着』女優ソン・イェジン、24年前の美貌が話題…“加工なし”の新人時代の写真に再注目

24年前の写真が再び注目を浴びている。映画『永遠の片想い』の試写会で捉えられた女優ソン・イェジンとムン・グニョンのツーショットだ。

写真は、2002年に韓国で公開された映画『永遠の片想い』の試写会で撮影されたもので、当時ソン・イェジンは20歳、ムン・グニョンは14歳の中学生だった。

今と大きく変わらない顔、むしろ時間の流れが感じられないほどの美貌が人々の感嘆を誘っている。

ソン・イェジンは、1999年にCM『花を持った男』でデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で名を馳せた。

その後、映画『永遠の片想い』『ラブストーリー』『私の頭の中の消しゴム』、ドラマ『夏の香り』などを経て、急速にトップ女優の仲間入りを果たした。

『永遠の片想い』のスインは、ソン・イェジンの新人時代のイメージを象徴する役で、清純な雰囲気を前面に押し出していた。

また、ムン・グニョンは1999年に子役として活動を開始し、2000年のKBS2ドラマ『秋の童話』で女優ソン・ヘギョの子役を務め、強い印象を残した。

（写真＝オンラインコミュニティ）左からムン・グニョン、ソン・イェジン

『永遠の片想い』では、ジファン（スインに一目惚れした男性、演者チャ・テヒョン）の妹ジユン役を務め、片想いの感情を繊細に表現した。

その後、映画『箪笥』『マイ・リトル・ブライド』『ダンサーの純情』を通じて、認知度を高め、“国民の妹”というあだ名を得た。

『永遠の片想い』は、俳優チャ・テヒョン、ソン・イェジン、女優イ・ウンジュさんが主演を務めた恋愛映画だ。三角関係のように見えるが、微妙にすれ違う3人の感情を中心に物語が展開される。

24年前の試写会で並んで座ったソン・イェジンとムン・グニョンの姿は、単なる懐かしい写真であるだけでなく、一時代の始まりを記録した場面のように残っている。特に、トップ女優になる前、最もあどけなかったときの顔として注目されている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

◇ムン・グニョン プロフィール

1987年5月6日生まれ。1999年にデビューし、2000年のドラマ『秋の童話』で女優ソン・ヘギョの幼少時代を演じて大ブレイク。主な出演作にドラマ『風の絵師』『メリは外泊中』『火の女神ジョンイ』『幽霊を捕まえろ』、映画『箪笥』『マイ・リトル・ブライド』『王の運命−歴史を変えた八日間−』などがある。