R＆Aとアジア太平洋ゴルフ連盟は11日にオンライン会見を開き、第9回アジア太平洋女子アマチュア選手権を27年4月22〜25日に茨城県の太平洋クラブ美野里コースで開催すると発表した。日本開催は19年の第2回大会（茨城・ザ・ロイヤルGC、安田祐香が優勝）以来2度目となる。

R＆Aアジア太平洋ディレクターのドミニク・ウォール氏は「日本は本大会の成功に重要な役割を果たし、これまで2人のチャンピオンを輩出した。日本に再び大会を戻すことをうれしく思っている。記憶に残る大会にすべく準備を進めたい」と話した。

優勝者にはAIG全英女子オープン、シェブロン選手権、エビアン選手権のメジャー3大会をはじめオーガスタナショナル女子アマなどの出場権が付与される。

太平洋クラブ美野里コースは日米の両女子ツアーを兼ねるTOTOジャパンクラシックをこれまで4度開催し、今年も同大会の会場に決まっている。

太平洋クラブの韓俊社長は「日本屈指のトーナメントコースである美野里コースをアジア太平洋女子アマを通して、世界に紹介できることを大変うれしく思っている。美野里コースは攻める部分、守る部分、バランス良く戦略性が伴っていて、どのような選手にも攻めがいのある、そんな試合展開になると思う」とコメントした。