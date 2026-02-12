スキーフリースタイル女子モーグル決勝 冨眛向子は3位選手と同点もターン点差で僅差の4位【ミラノ・コルティナ五輪】
スキーフリースタイル女子モーグル決勝に、2大会連続出場の冨郄日向子選手（25）が登場した。
コブのある斜面を滑り2回ジャンプ技（エア）を行い、ターン（60%）・エア（20%）・タイム（20%）の3つの合計点で競う一発勝負。
冨郄選手は第1エア、コーク720グラブを決め、スピードを上げていく。
そして第2エア、コークス720で見事着地し、27秒03でフィニッシュ。
高難度のエアを披露した冨郄選手は78.00で、3位の選手と同点に。
しかし合計点が同じ場合、ターンの得点が高い方が上位となるルールにより、わずか0.2ポイント届かず、僅差の4位。
惜しくもメダル獲得とはならなかったが、続く種目でのリベンジを口にした。
冨郄日向子選手：
あと少しだったところでメダルには届かなかったんですけど、今までやってきたことだったり、自分ができるものは全部出したのかなと思います。4年前より、しっかりと成長した部分は感じられたし、見せられたのかなと思うので、しっかりこの悔しさを糧に（次の種目）デュアルモーグルでもしっかりと攻め切って頑張れたらなと思います。