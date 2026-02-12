¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥µ¥à¥¤¡×¡¡·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯ÍýÍ³¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤Ê¤¼Í¥¤·¤¤±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û
º£½µ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè19½µ¡Ö¥ï¥«¥ì¥ë¡¢¥·¥Þ¥¹¡£¡×¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£·§ËÜ¤ÎÃæ³Ø¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥µ¥à¥¤¡£¥Õ¥æ¡¢¥¸¥´¥¯¡×¤Ë¿Ô¤¤ë¤Î¤À¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Î¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ë¶±¤¨¡¢¥È¥¤Ï´é¤ò±£¤·¤Æ¤·¤«Ä®¤òÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¤¡£¶¦¤ËÊë¤é¤¹»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡ËÉ×ºÊ¡¢±«À¶¿å²È¤Î¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¡¦»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎµëÎÁ¤ÇÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê·§ËÜ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¸À¤¦¤¬¡¢¥È¥¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾¾¹¾¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÈà¤é¤ò°ú¤Çí¤¬¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬·§ËÜ¹Ô¤¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢´ª±¦±ÒÌç¤È¥¿¥¨¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿¿°Õ¤òÍý²ò¤·¡¢¥È¥¤ò²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¼öÇû¤«¤é²òÊü¤¹¤ë·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£
2·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè94²ó¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡Ö¤Ê¤·¤Æ»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡Ö·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¾¹¾¤ÎÄ®¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Î¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤«¤é¡¢¥È¥¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¼¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤Î¤«¡ÄËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¤³¤¦¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Î¡ÖÍ¥¤·¤¤±³¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤È¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤Ï¼ÂºÝ¤É¤¦¤À¤Ã¤À¤Î¤«¡£À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¶¶ÄÞ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ä¤µ¤ó¤È¥Ï¡¼¥ó¤¬¤³¤Î»þ´ü¤Ë¾¾¹¾¤«¤é·§ËÜ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ë¼ÂÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤É¤Î½ñÊª¤Ë¤âµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾®ÀôÈ¬±À¸¦µæ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤ÎÃæ³Ø¤Î¤Û¤¦¤¬¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤À¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ï¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÅÔ²ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËÜÅö¤Ë¾¾¹¾¤¬´¨¤¤¤«¤é¤À¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤´ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¥É¥é¥Þ
¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î´Ø·¸¤ò¼´¤ËÊª¸ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¡Ø·§ËÜÃæ³Ø¤Î¤Û¤¦¤¬µëÎÁ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î´Ø·¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢²¿¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¡£¥È¥ËÜ¿Í¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ø¾¾¹¾¤Ç¤Î²á¤´¤·Æñ¤µ¡Ù¤ò¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¥È¥¤Ï¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤ÆÉÁ¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÈù¤«¤Ê°°Õ
Â³¤±¤Æ¶¶ÄÞ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âè17½µ¡¦18½µ¤È2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥´¥·¥Ã¥×¤È±ê¾å¤È½¸ÃÄ¿´Íý¡×¤ò°Â°×¤Ë¡Ö°ì·ïÍîÃå¡×¤È¤»¤º¡¢·§ËÜ¹Ô¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡Ø·§ËÜ¤ÎÃæ³Ø¤Î¤Û¤¦¤¬µëÎÁ¤¬ÎÉ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÂæ»ì¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾ðÊó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ø¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¤¤¤Þ¤À¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¤ÎÃæ½ý¤Î²Ð¼ï¤«¤é¥È¥¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡ØÄ¾ÀÜ²¿¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¯¤¹¤Ö¤ëÈù¤«¤Ê°°Õ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤Î±²Ãæ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö·¯¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï²¦»ÒÍÍÅª¤¹¤®¤ë
¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥µ¥à¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤Î±³¤ò¡¢ÌÚÍËÆü¤Î²ó¡ÊÂè94²ó¡Ë¤Þ¤Ç°ú¤Ã¤Ñ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡¢¥È¥¤ÎÌµ¼«³Ð¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ëÇº¤ß¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡Ø·¯¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤¹¤°¤Ë·§ËÜ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÇòÇÏ¤Î²¦»ÒÍÍÅª¤¹¤®¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥È¥¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·§ËÜ¹Ô¤¤ÎÍýÍ³¤¬¡Ø¥È¥¤Î¤»¤¤¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÈò¤±¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡Ø¥µ¥à¥¤¡Ù¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¤¿¤À¸À¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤é¤·¤¤Í¥¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
ÌÀÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè95²ó¤Ç¡¢¥È¥¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦º´Ìî ²Ú±Ñ¡Ë