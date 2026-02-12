高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。明治時代を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの祖父、松野勘右衛門を演じるのが、俳優の小日向文世さんです。

松野勘右衛門は、トキの祖父。 幕末をたくましく生き抜いた生粋の武士で、明治になっても、この国を守るのは自分だと信じ、髷（まげ）を結い、剣の稽古を続ける“ラストサムライ”。トキにはめっぽう弱い。

小日向さんがコメントを発表しました。

「作品自体の評判が良い」

――周囲からの反響などはいかがでしょうか？

「面白い」と声をかけてもらえることもあるし、作品自体の評判が良いですよね。

あと、うちの女房は、あまり僕が出演しているドラマを見ないんですけど、今回は珍しく毎回リアルタイムで見てくれています。



普段あまり感想は言ってくれないんですけれど、勘右衛門のことも笑いながら見ているし、「面白いよ」と言ってくれます。

おじょが幸せになるのであれば

――14週では、トキとヘブンが夫婦となりました。勘右衛門としては、どのようなお気持ちだったのでしょうか。

おじょが幸せになれるのであればという思いですよね。おじょが「好いちょる」と言うのだから、もう反対する理由はありません。それに、トキがヘブンの女中として高い給金で雇ってもらえることになって、それによって松野家は救われているわけじゃないですか。

勘右衛門も、時代の変化というものを受け入れざるを得なかったんだと思います。「自分だけは」という思いもあったけど、自分には何もできない、自分一人が空回りしていることを、勘右衛門だってわかっていたんでしょうね。

あとは、やっぱりおタツの存在が大きかったんでしょう。恋の力はすごいですよね（笑）。最初は、一目惚れだったと思うんですけれど、おタツの物事を冷静に考えられる大人の女性としての魅力、孫を慈しむような愛情深いところに惹（ひ）かれていったんじゃないでしょうか。

トキが大事な気持ちは変わらないけど、おタツと一緒になれたことで、おじょから卒業できたのかもしれません。トキがお嫁に行ったことで、勘右衛門の中でも何か一つ区切りがついたと思います。

本当に良い仕事をしたな

――第94回で、勘右衛門は熊本行きを後押しします。この展開についていかがでしたか？

松江では、トキが後ろ指をさされるようになり、ヘブンはそれをすごく心配していました。そのヘブンの想いを、勘右衛門は汲んであげたんだと思っています。



松江が寒いから熊本に行くというのは、あくまでも口実であって、本当はトキのことを心配しているんですよね。

嘘が嫌いなのに、嘘までついているんですから。

そこで、勘右衛門がヘブンに、「ほんとのことを話せ」と言うんですけれど、勘右衛門としては、ここで本当に良い仕事をしたなと思いました。それまで、ほとんど仕事していないんでね（笑）。

変えてくれたのは

――最後に、視聴者の方へメッセージをお願いします。

武士の格にこだわってきた勘右衛門も、時代が変化していく中で生きていかなきゃいけない。それを変えてくれたのがヘブンという存在だったと思います。おじょとヘブンが幸せになっていくさまを、視聴者の皆さんにも最後まで見届けてほしいと思っています。



トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。