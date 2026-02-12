現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』より、小日向文世のインタビューコメントが公開された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫レフカダ・ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

小日向が演じるのは、トキ（髙石あかり）の祖父・松野勘右衛門。幕末をたくましく生き抜いた生粋の武士で、明治になっても髷を結い、剣の稽古を続ける“ラストサムライ”だ。

周囲からの反響について小日向は、「うちの女房は、あまり僕が出演しているドラマを観ないんですけど、今回は珍しく毎回リアルタイムで観てくれています」と明かし、「勘右衛門のことも笑いながら観ているし、『面白いよ』と言ってくれます」と家庭内でのエピソードを披露。

第14週で描かれたトキとヘブンの結婚については、「おじょが『好いちょる』と言うのだから、もう反対する理由はありません」と勘右衛門の心境を代弁。「トキがヘブンの女中として高い給金で雇ってもらえることになって、それによって松野家は救われているわけじゃないですか。勘右衛門も、時代の変化というものを受け入れざるを得なかったんだと思います」と分析した。

また、後妻となったおタツ（朝加真由美）の存在にも触れ、「恋の力はすごいですよね（笑）」とコメント。「おタツと一緒になれたことで、おじょから卒業できたのかもしれません。トキがお嫁に行ったことで、勘右衛門の中でも何か一つ区切りがついたと思います」と語った。

第94話でトキたちの熊本行きを後押ししたシーンに関しては、「ヘブンの想いを、勘右衛門は汲んであげたんだと思っています」と解説。「嘘が嫌いなのに、嘘までついているんですから。そこで、勘右衛門がヘブンに、『ほんとのことを話せ』と言うんですけれど、勘右衛門としては、ここで本当に良い仕事をしたなと思いました。それまで、ほとんど仕事していないんでね（笑）」と振り返った。

（文＝リアルサウンド編集部）