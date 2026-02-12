サウジアラビアで岩井千怜が1差3位発進 日本勢5人出場の欧州女子ツアーが開幕
＜PIFサウジ女子インターナショナル 初日◇11日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇6803ヤード・パー72＞サウジアラビアで行われる欧州女子ツアーが開幕。米女子ツアーがオープンウィークということもあり、日本勢も5人が出場している。
【連続写真】新人年に米1勝 岩井千怜のパワフルスイングを分析！
岩井千怜が1イーグル・6バーディ・1ボギーの「65」をマークし、首位と1打差の7アンダー・3位で滑り出した。27位で終えた米ツアー今季開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」以来の実戦は、上々のスタートになった。4アンダー・13位タイに畑岡奈紗。3アンダー・26位タイに竹田麗央と岩井明愛がつけている。欧州ツアーメンバーの42歳・上原彩子も出場。2オーバー・95位タイからの巻き返しを図る。8アンダーの首位にはチェ・ヘジン（韓国）、ミミ・ローズ（イングランド）が立っている。今大会は総額450万ドル（約6億8850万円）の賞金がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
PIFサウジ女子インターナショナル 初日成績
岩井千怜 プロフィール＆戦績
“メジャー優勝”目指す岩井明愛＆千怜は年女「やっと24歳、もう24歳…狭間の気持ち」【2026年米女子開幕直前インタビュー・後編】
原英莉花は中国、渋野日向子は米本土戦まで持ち越し？ 日本勢15人の今季初戦はどこになる？【米女子ツアー基礎知識】
名誉＆破格賞金がかかるメジャー大会5試合 今年はいつ、どこで開催される？【米女子ツアー基礎知識】
【連続写真】新人年に米1勝 岩井千怜のパワフルスイングを分析！
岩井千怜が1イーグル・6バーディ・1ボギーの「65」をマークし、首位と1打差の7アンダー・3位で滑り出した。27位で終えた米ツアー今季開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」以来の実戦は、上々のスタートになった。4アンダー・13位タイに畑岡奈紗。3アンダー・26位タイに竹田麗央と岩井明愛がつけている。欧州ツアーメンバーの42歳・上原彩子も出場。2オーバー・95位タイからの巻き返しを図る。8アンダーの首位にはチェ・ヘジン（韓国）、ミミ・ローズ（イングランド）が立っている。今大会は総額450万ドル（約6億8850万円）の賞金がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
PIFサウジ女子インターナショナル 初日成績
岩井千怜 プロフィール＆戦績
“メジャー優勝”目指す岩井明愛＆千怜は年女「やっと24歳、もう24歳…狭間の気持ち」【2026年米女子開幕直前インタビュー・後編】
原英莉花は中国、渋野日向子は米本土戦まで持ち越し？ 日本勢15人の今季初戦はどこになる？【米女子ツアー基礎知識】
名誉＆破格賞金がかかるメジャー大会5試合 今年はいつ、どこで開催される？【米女子ツアー基礎知識】