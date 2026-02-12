『ばけばけ』小日向文世、妻も毎朝視聴「面白いよと言ってくれます」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）に松野勘右衛門役で出演中の小日向文世がコメントを寄せた。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
――周囲からの反響などはいかがでしょうか？
「面白い」と声をかけてもらえることもあるし、作品自体の評判が良いですよね。あと、うちの女房は、あまり僕が出演しているドラマを見ないんですけど、今回は珍しく毎回リアルタイムで見てくれています。普段あまり感想は言ってくれないんですけれど、勘右衛門のことも笑いながら見ているし、「面白いよ」と言ってくれます。
――14週では、トキとヘブンが夫婦となりました。勘右衛門としては、どのようなお気持ちだったのでしょうか。
おじょが幸せになれるのであればという思いですよね。おじょが「好いちょる」と言うのだから、もう反対する理由はありません。それに、トキがヘブンの女中として高い給金で雇ってもらえることになって、それによって松野家は救われているわけじゃないですか。勘右衛門も、時代の変化というものを受け入れざるを得なかったんだと思います。「自分だけは」という思いもあったけど、自分には何もできない、自分一人が空回りしていることを、勘右衛門だってわかっていたんでしょうね。
あとは、やっぱりおタツの存在が大きかったんでしょう。恋の力はすごいですよね（笑）。最初は、一目惚れだったと思うんですけれど、おタツの物事を冷静に考えられる大人の女性としての魅力、孫を慈しむような愛情深いところに惹（ひ）かれていったんじゃないでしょうか。トキが大事な気持ちは変わらないけど、おタツと一緒になれたことで、おじょから卒業できたのかもしれません。トキがお嫁に行ったことで、勘右衛門の中でも何か一つ区切りがついたと思います。
――第94回で勘右衛門は熊本行きを後押しします。この展開についていかがでしたか？
松江では、トキが後ろ指をさされるようになり、ヘブンはそれをすごく心配していました。そのヘブンの想いを、勘右衛門は汲んであげたんだと思っています。松江が寒いから熊本に行くというのは、あくまでも口実であって、本当はトキのことを心配しているんですよね。嘘が嫌いなのに、嘘までついているんですから。そこで、勘右衛門がヘブンに、「ほんとのことを話せ」と言うんですけれど、勘右衛門としては、ここで本当に良い仕事をしたなと思いました。それまで、ほとんど仕事していないんでね（笑）。
――最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。
武士の格にこだわってきた勘右衛門も、時代が変化していく中で生きていかなきゃいけない。それを変えてくれたのがヘブンという存在だったと思います。おじょとヘブンが幸せになっていくさまを、視聴者の皆さんにも最後まで見届けてほしいと思っています。
