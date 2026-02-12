［データで振り返る ２６衆院選］

今回の衆院選の結果を次回２０２８年夏の参院選（改選定数１２４）に当てはめると、改選定数１の「１人区」で、自民党が３１勝１敗と圧勝することが読売新聞社の試算でわかった。

野党は６党で候補者を一本化しても、勝てるのは香川選挙区のみとなる。

参院選では、全国３２の１人区が全体の勝敗を左右する。石破政権だった２５年の前回参院選では、自民は１人区で１４勝１８敗と負け越し、参院でも少数与党に陥落する要因となった。

試算では、自民候補に対し、中道改革連合、国民民主、共産、れいわ新選組、減税ゆうこく、社民の６党が候補者を一本化したと想定し、小選挙区での得票を自民と野党双方に振り分けた。与党系、野党系の無所属候補の得票もそれぞれに含めた。野党内での候補者の一本化が想定しづらい参政、日本保守、チームみらい３党の得票は加えず、衆院選で自民と競合した日本維新の会の得票も自民には含めなかった。

その結果、野党候補の得票が自民を上回るのは、中道改革の小川淳也氏と、国民民主の玉木代表が小選挙区を制した香川県だけだった。自民にとって、衆参で多数派が異なる「ねじれ国会」を解消した１３年参院選の２９勝２敗を上回る勝率となる。さらに自民と維新が候補を一本化した場合、香川でも与党候補が上回り、与党が１人区で全勝する試算となった。

対象の３２選挙区は、今回の衆院選では１１２小選挙区にあたり、与党側が１０３議席（与党系無所属含む）、野党側が８議席を獲得した。自民と維新は８５選挙区で候補が競合した。次回の参院選では、両党で候補者を一本化できるかも焦点となりそうだ。