『ばけばけ』第95回 松江を離れ、熊本に行くことを決意する【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第95回が、13日に放送される。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第95回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）の本当の思いを知ったトキ（高石あかり）は、松江を離れ、熊本に行くことを決意する。それから数日、トキとヘブンは松江の人々へ別れの準備を進める。トキは長屋を訪れサワ（円井わん）との別れの時間を過ごす。一方、錦織（吉沢亮）、庄田（濱正悟）が見守る中、ヘブンは中学校で生徒たちに松江を離れることを告げる。激しく動揺する生徒たちに、庄田からさらに驚きの知らせが告げられる。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
ヘブン（トミー・バストウ）の本当の思いを知ったトキ（高石あかり）は、松江を離れ、熊本に行くことを決意する。それから数日、トキとヘブンは松江の人々へ別れの準備を進める。トキは長屋を訪れサワ（円井わん）との別れの時間を過ごす。一方、錦織（吉沢亮）、庄田（濱正悟）が見守る中、ヘブンは中学校で生徒たちに松江を離れることを告げる。激しく動揺する生徒たちに、庄田からさらに驚きの知らせが告げられる。