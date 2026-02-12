¡Ú13Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥Ø¥Ö¥ó¤ÎËÜÅö¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤ê·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¥È¥
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè95²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎËÜÅö¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¡¢·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤ØÊÌ¤ì¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¥È¥¤ÏÄ¹²°¤òË¬¤ì¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£°ìÊý¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¡¢¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡£·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡¢¾±ÅÄ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£