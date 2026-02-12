大泉 洋、TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」EDテーマ「陽炎」のミュージックビデオを公開！
俳優・アーティストの⼤泉 洋の新曲「陽炎」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。
「喪失と再生」がテーマの今回の新曲は、大切なものを失いながらも前を向いて歩いていくこと、一緒に消えてしまいたいという衝動を抑え、それでも生きていかなければならないという歌詞が印象的で、スパニッシュなリズムで情熱的なバンドネオン・ガットギターが彩り、ウッドベース・ループトラックが織りなすグルーヴとブラックミュージックのテイストを感じるコーラスワークが楽曲のストーリーをより鮮明に描いた楽曲となっている。
今回の歌詞に込められた想いを受け、今回のミュージックビデオでは「喪失と再生」の物語をアニメーションで表現。すべてを失った一人の男が、ある絵画に触れた瞬間…それはまるで「記憶再生装置」のように失われた思い出が溢れ出し、再び過去の記憶と向き合い、止まっていた時間が動き出していく…といった再生への軌跡が込められた映像に仕上がっている。
芸能生活30周年を迎え、俳優としてだけでなく、歌手としても精力的に活動する大泉 洋だが、先日全国アリーナツアーも発表。今後の動きにも注目していこう。
●リリース情報
TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」EDテーマ
大泉 洋
「陽炎」
配信中
配信リンクはこちら
https://yooizumi.lnk.to/Kagero
作詞：大泉 洋・月光テツヤ
作曲：玉置浩二
編曲：トオミヨウ
●作品情報
TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」
CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分〜）にて放送中
※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます
●ライブ情報
『芸能生活３０周年記念！！大泉洋リサイタル２-リベンジ-』
supported by LIVE DAM WAO!
<札幌>
会場：北海道立総合体育センター 北海きたえーる(札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1)
2026年5月30日（土）、31日（日） 15:00開場 / 16:00開演
問合わせ：オフィスキューお問合せフォーム
https://www.office-cue.com/contact/
<神戸>
会場；神戸ワールド記念ホール（神戸市中央区港島中町6-12-2）
2026年6月11日（木） 17:00開場 / 18:00開演 13日（土）、14日（日）
15:00開場 / 16:00開演
問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 [12:00〜17:00/土日祝除く]
<横浜>
会場：横浜アリーナ（横浜市港北区新横浜3丁目10）
2026年6月20日（土）、21日（日） 15:00開場 / 16:00開演
問合わせ：キョードー横浜 045-671-9911 [土日・祭日を除く11:00〜15:00]
「陽炎」アーティストフォローキャンペーン実施中
2/22（日）23:59まで
お使いのストリーミングサービスで大泉 洋のアーティストページをフォロー！
抽選で「陽炎」千社札ステッカーをプレゼント！
対象配信サイト
・Apple Music,Spotify,Amazon Music,Youtube Music,LINE MUSIC
プレゼント内容
抽選で30名様に千社札ステッカーをプレゼント！
応募フォーム
https://form.universal-music.co.jp/otr_yooizumi_kagero-af/page/index.html
＜大泉 洋 プロフィール＞
名前：大泉 洋（おおいずみ よう）
生年月日：1973年4月3日
出身地：北海道江別市
身長：178.0cm
血液型：B型
演劇ユニット「TEAM NACS」メンバー。
北海道テレビ制作のバラエティ番組「水曜どうでしょう」出演後、数多くの映画・テレビ・舞台作品で活躍。「探偵はBARにいる」(’11）、「駆込み女と駆出し男」（’15）、「探偵はBARにいる3」（’17）、「月の満ち欠け」（’23）で日本アカデミー賞優秀主演男優賞、「こんにちは、母さん」で優秀助演男優賞を受賞。
「しあわせのパン」（’12）、「ぶどうのなみだ」（’14）、「そらのレストラン」（’19）など、北海道にゆかりのある作品にも多く出演。「そらのレストラン」は、アメリカのソノマ国際映画祭にて日本映画初となる外国映画最優秀審査員賞を受賞。また、第67回サン・セバスティアン国際映画祭 カリナリー部門（食部門）に正式出品された。
他、近年の主な出演作に、、「グッドバイ〜嘘からはじまる人生喜劇〜」（’20）、「新解釈・三國志」(‘20)、「騙し絵の牙」（’21）、「浅草キッド」（’21）、「月の満ち欠け」（’22）、「こんにちは、母さん」（’23）、「ディア・ファミリー」（’24）、「室町無頼」（’25）、「かくかくしかじか」（’25）などがあり、2025年12月には「映画ラストマン-FIRST LOVE-」が公開となった。
舞台では三谷幸喜作品に多く出演しており、2025年5月から上演されるシェイクスピア原作の舞台「昭和から騒ぎ」へ出演している。また、TEAM NACS第13回公演「下荒井兄弟のスプリング、ハズ、カム。」（’09）では作・演出を手がけ、2013年には、自身の8年間に渡るエッセイ連載をまとめた「大泉エッセイ〜僕が綴った16年」を出版するなど、ジャンルを問わず広く活動している。
2022年、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に源頼朝役で出演。「NHK紅白歌合戦」では、2020年より3年連続で司会を務め、2023年には歌手としても出演を果たした。また、2023年12月〜2024年2月には日本武道館など全国5会場で『大泉洋リサイタル』を開催、同年3月にはこれまでの自身の楽曲をまとめた『YO OIZUMI ALL TIME BEST』をリリース。
関連リンク
TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」公式サイト
https://hikuidori-project.com/
大泉 洋オフィシャルサイト
https://www.office-cue.com/profile_media/profile.php?t=2