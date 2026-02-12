「美しすぎる…」斉藤里奈、『FLASH』で磨き上げられたスレンダーボディ披露

初の撮り下ろしグラビア披露！最上もがの表紙＆巻頭10P、ゆうちゃみ、斉藤里奈、浜辺ゆりな、2nd写真集発売の蓬莱舞、佐々木明音、今田希掲載の『FLASH』は2月10日(火)発売

斉藤里奈 ミスマガ女優が『FLASH』で見せた限界突破の美貌

「ミスマガジン2022」で脚光を浴び、現在はモデルや女優として活躍中の斉藤里奈が『FLASH』に登場。

誌面では、磨き抜かれたスレンダーな曲線美と、大人の色香が漂う端正な顔立ちを惜しみなく披露している。眩いばかりの輝きを放つ水着グラビアは、まさに圧巻だ。

【プロフィール】

斉藤里奈（さいとう・りな）

25歳 2001年1月1日生まれ 埼玉県出身 T160

女優として活動しており、映画『さよならエリュマントス』にて主演を務める。「ミスマガジン2022」でミス週刊少年マガジンを受賞しグラビアでも活躍。2024年に11st写真集『色彩』を講談社より発売。

【クレジット】

斉藤里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤容平

