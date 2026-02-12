日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3722（+8.0　+0.22%）
ホンダ　1655（-14.5　-0.87%）
三菱ＵＦＪ　3007（-27　-0.89%）
みずほＦＧ　7733（-85　-1.09%）
三井住友ＦＧ　6072（-62　-1.01%）
東京海上　6271（+9　+0.14%）
ＮＴＴ　154（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2573（-7　-0.27%）
ソフトバンク　212（-0.2　-0.09%）
伊藤忠　2170（+30　+1.40%）
三菱商　5191（+54　+1.05%）
三井物　5556（+61　+1.11%）
武田　5604（+23　+0.41%）
第一三共　2969（-14.5　-0.49%）
信越化　5457（+8　+0.15%）
日立　5783（+133　+2.35%）
ソニーＧ　3518（-42　-1.18%）
三菱電　5848（+34　+0.58%）
ダイキン　18807（+52　+0.28%）
三菱重　5130（+23　+0.45%）
村田製　3332（+13　+0.39%）
東エレク　42344（+844　+2.03%）
ＨＯＹＡ　28336（+211　+0.75%）
ＪＴ　6085（+40　+0.66%）
セブン＆アイ　2322（-5.5　-0.24%）
ファストリ　69096（+586　+0.86%）
リクルート　7250（-110　-1.49%）
任天堂　8914（-16　-0.18%）
ソフトバンクＧ　4889（+184　+3.91%）
キーエンス（普通株）　59011（+2381　+4.20%）