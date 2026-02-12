日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3722（+8.0 +0.22%）
ホンダ 1655（-14.5 -0.87%）
三菱ＵＦＪ 3007（-27 -0.89%）
みずほＦＧ 7733（-85 -1.09%）
三井住友ＦＧ 6072（-62 -1.01%）
東京海上 6271（+9 +0.14%）
ＮＴＴ 154（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2573（-7 -0.27%）
ソフトバンク 212（-0.2 -0.09%）
伊藤忠 2170（+30 +1.40%）
三菱商 5191（+54 +1.05%）
三井物 5556（+61 +1.11%）
武田 5604（+23 +0.41%）
第一三共 2969（-14.5 -0.49%）
信越化 5457（+8 +0.15%）
日立 5783（+133 +2.35%）
ソニーＧ 3518（-42 -1.18%）
三菱電 5848（+34 +0.58%）
ダイキン 18807（+52 +0.28%）
三菱重 5130（+23 +0.45%）
村田製 3332（+13 +0.39%）
東エレク 42344（+844 +2.03%）
ＨＯＹＡ 28336（+211 +0.75%）
ＪＴ 6085（+40 +0.66%）
セブン＆アイ 2322（-5.5 -0.24%）
ファストリ 69096（+586 +0.86%）
リクルート 7250（-110 -1.49%）
任天堂 8914（-16 -0.18%）
ソフトバンクＧ 4889（+184 +3.91%）
キーエンス（普通株） 59011（+2381 +4.20%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3722（+8.0 +0.22%）
ホンダ 1655（-14.5 -0.87%）
三菱ＵＦＪ 3007（-27 -0.89%）
みずほＦＧ 7733（-85 -1.09%）
三井住友ＦＧ 6072（-62 -1.01%）
東京海上 6271（+9 +0.14%）
ＮＴＴ 154（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2573（-7 -0.27%）
ソフトバンク 212（-0.2 -0.09%）
伊藤忠 2170（+30 +1.40%）
三菱商 5191（+54 +1.05%）
三井物 5556（+61 +1.11%）
武田 5604（+23 +0.41%）
第一三共 2969（-14.5 -0.49%）
信越化 5457（+8 +0.15%）
日立 5783（+133 +2.35%）
ソニーＧ 3518（-42 -1.18%）
三菱電 5848（+34 +0.58%）
ダイキン 18807（+52 +0.28%）
三菱重 5130（+23 +0.45%）
村田製 3332（+13 +0.39%）
東エレク 42344（+844 +2.03%）
ＨＯＹＡ 28336（+211 +0.75%）
ＪＴ 6085（+40 +0.66%）
セブン＆アイ 2322（-5.5 -0.24%）
ファストリ 69096（+586 +0.86%）
リクルート 7250（-110 -1.49%）
任天堂 8914（-16 -0.18%）
ソフトバンクＧ 4889（+184 +3.91%）
キーエンス（普通株） 59011（+2381 +4.20%）