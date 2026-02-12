安田忠夫さん追悼セレモニー

◆新日本プロレス「ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ　ｉｎ　ＯＳＡＫＡ」（１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪））観衆５５０７人（札止め）

　新日本プロレスは１１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「ＴＨＥ　ＮＥＷ　ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ　ｉｎ　ＯＳＡＫＡ」を開催した。

　第１試合前に今月１０日に６２歳で亡くなっていたことが分かった元新日本プロレスのプロレスラー、安田忠夫さんの追悼セレモニーが営まれた。

　館内のスクリーンに安田さんの雄姿が映し出されたセレモニーでは、棚橋弘至社長、本隊の選手がリングを取り囲み追悼の１０カウントゴングが打ち鳴らされた。

　最後に阿部誠リングアナが「第３０代ＩＷＧＰヘビー級チャンピオン、安田忠夫〜！」とコールし、安田さんを偲んだ。

　◆２・１１大阪全成績

　▼第０試合　村島克哉壮行試合　２０分１本勝負

矢野通、〇真壁刀義（８分１７秒　キングコングニードロップ↓体固め）嘉藤匠馬、村島克哉●

　▼第１試合　スペシャルタッグマッチ　高橋ヒロム壮行試合　３０分１本勝負

〇石森太二、高橋ヒロム（９分４０秒　Ｂｏｎｅ　Ｌｏｃｋ）ジェイコブ・オースティン・ヤング●、フランシスコ・アキラ

　▼第２試合　スペシャルタッグマッチ　３０分１本勝負

〇ドリラ・モロニー、鷹木信悟（９分２４秒　ＷＡＲ　ＤＲＡＧＯＮＳ↓片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ●

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合　６０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀（１２分２０秒　泥眠↓エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

　▼第４試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

〇アンドラデ・エル・イドロ（１４分２０秒　ザ・メッセージ↓片エビ固め）ゲイブ・キッド●

　▼第５試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

〇カラム・ニューマン（１３分５３秒　プリンスズカース↓片エビ固め）デビッド・フィンレー●

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　６０分１本勝負

〇挑戦者・成田蓮（２分０８秒　地獄の断頭台↓体固め）王者・ウルフアロン●

　▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・〇ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１９分３７秒　Ｋ．Ｏ．Ｂ↓片エビ固め）挑戦者組・上村優也●、海野翔太

　▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

〇王者・辻陽太（２３分４０秒　ジーンブラスター↓片エビ固め）挑戦者・ジェイク・リー●