¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤¹¡ª
ÆüËÜÀª¤ÎÂç³èÌö¤¬¤Ä¤Å¤¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£Âç²ñ6ÆüÌÜ¡Ê¼Â¼Á8ÆüÌÜ¡Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤¬³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÆüËÜÀª¤Ë¥á¥À¥ë¤¬¤Ê¤¤Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃ¤ËÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥â¡¼¥°¥ë¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆüËÜ¤ÎÉÚÆü¸þ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤È3°ÌÆ¼¥á¥À¥ë¤ÈÆ±¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¿¡¼¥óÅÀ¤¬¾å¤ÎÁª¼ê¤ò¾å°Ì¤Ë¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ4°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢»æ¤É¤³¤í¤«¥é¥Ã¥×1Ëç¤¯¤é¤¤¤Îº¹¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼ïÌÜ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬½÷»Ò¥â¡¼¥°¥ë¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÀË¤·¤µ¡¢²ù¤·¤µ¡¢¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤µ¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤âÁýÉý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÏ³¤é¤·¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê°ìÃÊ°ìÃÊ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬á´¤ë¿¼Ìë¤ÎÆüËÜ¡£Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Î7°Ì¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢6°Ì¡¦5°Ì¡¦4°Ì¡¦4°Ì¤È¤º¤Ã¤È¥á¥À¥ë¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ°ìÅÙ¤â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾åÂ¼¤µ¤ó¤ÎÅÁÅý¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤È¤Ï¡£¤Û¤ó¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¡¢¤¢¤È¤¿¤Ã¤¿°ìÃÊ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡ª
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Î½÷»Ò¥â¡¼¥°¥ë·è¾¡¡£ÉÚ¹âÆü¸þ»ÒÁª¼ê¤Ï3°ÌÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¡¼¥óÅÀ¤Îº¹¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï·è¾¡1²óÌÜ¤ÎÉÚ¹âÁª¼ê¤Î¥¨¥¢¤Ç¤¹¡£- ËèÆü¿·Ê¹¼Ì¿¿Éô (@mainichiphoto) February 11, 2026
¼Ì¿¿ÆÃ½¸ https://t.co/694QoWexhs#ÉÚ¹âÆü¸þ»Ò #Olympics #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/CSmgo8NNju
»îµ»¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤¸¤ç¤¸¤ç¤Ë»²²ÃÁª¼ê¤Î¿Í¿ô¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥â¡¼¥°¥ë¡£ÉÚ¤µ¤ó¤ÏÍ½Áª¤ò1²óÌÜ5°Ì¤Ç¥é¥¯¥é¥¯¤ÈÄÌ²á¤·¡¢20¿Í¤ÇÁè¤Ã¤¿·è¾¡1²óÌÜ¡Ê½à·è¾¡¤ËÁêÅö¡Ë¤â79.42ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤Ç3°ÌÄÌ²á¡£8¿Í¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹Ô¤Ê¤¦·è¾¡¤ËÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÍ£°ì¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿·è¾¡2²óÌÜ¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡1²óÌÜ¤Î½ç°Ì¤È¤ÏµÕ½ç¤Ë¡¢ÉÚ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤«¤é3¿ÍÌÜ¤Ç»îµ»¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï»ý¤Á±Û¤µ¤º¡¢°ìËÜ¾¡Éé¤Î·è¾¡Àï¡£¼«Ê¬¤¬³ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë½Ð¤ì¤Ð¥á¥À¥ë¤Ï³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÚ¤µ¤ó¤¬³ê¤ë»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë½Ð¤ë¤Ë¤Ï82.30ÅÀ¡¢¥á¥À¥ë·÷Æâ¤Î»ÃÄê3°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï77.61ÅÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£³ê¤ê½Ð¤·¤¿ÉÚ¤µ¤ó¡¢¹½À®¤Ï·è¾¡1²óÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥à¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤âÃúÇ«¤Ê¥¿¡¼¥ó¤È¡¢¥³¡¼¥¯720¤ò¥°¥é¥Ö¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é2ËÜ·è¤á¤ëÍºÂç¤Ê¥¨¥¢¡¢¤½¤Î³ê¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥â¡¼¥°¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿³ê¤ê¤Ç¤·¤¿¡£½Ð¤¿¥¹¥³¥¢¤Ï78.00ÅÀ¡ª
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»ÃÄê3°Ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¤³¤ì¤Û¤É¿´¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤ò»Ä¤·¡¢4Ç¯¸å¤Þ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢²¿ÅÙ¤â±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤È¤³¤Î¥¹¥³¥¢¡¢»ÃÄê2°Ì¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ú¥ê¡¼¥Ì¡¦¥é¥Õ¥©¥ó¤µ¤ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¥¹¥³¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥â¡¼¥°¥ë¤Ç¤ÏÆ±¥¹¥³¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¥¿¡¼¥óÅÀ¤¬Â¿¤¤¤Û¤¦¤¬¾å°Ì¤Ë¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥¿¡¼¥óÅÀ¤Ç¤Ï¥é¥Õ¥©¥ó¤µ¤ó¤¬46.2ÅÀ¡¢ÉÚ¤µ¤ó¤¬46.0ÅÀ¤È¤ï¤º¤«0.2ÅÀÉÚ¤µ¤ó¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Êº¹¤Ç¤ï¤«¤ì¤¿»ÃÄê2°Ì¤È»ÃÄê3°Ì¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤È4°Ì¤Ë¤ï¤«¤ì¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡£
ÉÚ¤µ¤ó¤Î³ê¤ê¡¢¤É¤³¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤³ê¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èæ³Ó¤Ç¸À¤¦¤È¡¢·è¾¡1²óÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÍî¤Á¡¢¥¨¥¢¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÂè2¥¨¥¢¤ÎÃåÃÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸å·¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤Ï¤â¤Ï¤äÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤Ï²¿¤¬¤É¤¦¤è¤¯¤Æ²¿¤¬¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸5¿Í¤¬Âç¶Ú¤Ç·è¾¡2²óÌÜ¤Î¤Û¤¦¤òÄã¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë·è¾¡1²óÌÜ¤è¤êÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÅÅö¤ÊºÎÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀË¤·¤à¤é¤¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÁ´ÂÎÅª¡×¤Ç¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£
¤É¤³¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¥¿¡¼¥ó¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤È0.01ÅÀ¤É¤³¤«¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤È0.1ÉÃÁá¤¯¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÆ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤È¾¯¤·¥¨¥¢¤Ç¤¤¤¤ºÎÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÆ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ï8.0¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ï7.9¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿Âè2¥¨¥¢¤¬Î¾¼Ô¤È¤â8.0¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÆ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¢¤È0.1ÅÀÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÆ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ö¤³¤Î4°Ì¤Ï»ä¤â·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤4°Ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤ÀË¤·¤¤4°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤Î5ÅÙ¤ÎÄ©Àï¤Î¤É¤ì¤è¤ê¤â¥á¥À¥ë¤ËÆùÇö¤·¤¿¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð²¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«²¿¤¬º¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÌÀ³Î¤Ë·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¤½¤ó¤Ê4°Ì¤Ç¤·¤¿¡£ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª
¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¤Û¤«¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÆ¼¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î4°Ì¡ª
¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤ËÀË¤·¤¤¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Áª¡¢·è¾¡1²óÌÜ¡Ê½à·è¾¡¡Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Á°²ó¶â¤Î¥¸¥ã¥«¥é¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤µ¤ó¤¬·è¾¡¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤ÆºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥«¥é¤µ¤ó¤¬¤â¤¦°ìÅÙ»îµ»¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤éÉÚ¤µ¤ó¤Ï4°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯5°Ì¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥á¥À¥ë¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥³¥¢¤Ï80.77ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ù¤¤²ù¤ä¤à¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤Êº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤êº¹¤¬¤¢¤ë¥á¥À¥ë°ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£
¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Ë¤Ï80ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜ°Â¤Ç¡¢Á´°÷»²²Ã¤ÎÍ½Áª1²óÌÜ¤Ç¤â¾å°Ì3¿Í¤Ï80ÅÀÂæ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÇËÜÅö¤Ë¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç3ÈÖ¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢80ÅÀÂæ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¥Ù¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤¿½à·è¾¡¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¤âÆÏ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¸«¼é¤ë´Ñ½°¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀË¤·¤¤ÀË¤·¤¤¤È²áµî¤À¤±¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¥â¡¼¥°¥ë¤Ï¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à25¡ó¡¢¥¨¥¢25¡ó¡¢¥¿¡¼¥ó50¡ó¡×¤ÈÇÛÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥³¥¢¤â¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à20¡ó¡¢¥¨¥¢20¡ó¡¢¥¿¡¼¥ó60¡ó¡×¤È¤è¤ê¥¿¡¼¥ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈùÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¤ä¥¨¥¢¤Ï½ç°Ì¤ÈÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¿¡¼¥óÅÀ¤Ï¤³¤Î·è¾¡¤Ç¤â¾å¤«¤é²¼¤Ø¤ÈÂ¿¤¤½ç¤Ë¥¥Ã¥Á¥êÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¿Í¤¬¾å¤Ë¤¯¤ë¡¢¥â¡¼¥°¥ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¶¥µ»¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÃúÇ«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Æ¥³¥Ö¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¤âÂ®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤È¤¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹¶¤áÈ´¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¥â¡¼¥°¥ë¤È¤¤¤¦ºÎÅÀ¶¥µ»¤Ë¾¡¤ÄÂç¸¶Â§¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬»×¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤â1998Ç¯¤ËÌá¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹ç·×5²ó¥á¥À¥ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢5²ó¥á¥À¥ë¤ËÆùÇö¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ÎÊâ¤ß¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤·¤â°ìÈÖ¤ÎË¾¤ß¤¬¥á¥À¥ë¤Ê¤é¡¢4²ó¼Î¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö4²ó¼Î¤Æ¤Æ¤â1²ó¶â¥á¥À¥ë¤¬³Í¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬º£ÅÙ¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Èº¹¤·½Ð¤¬¤Þ¤·¤¯¸ý½Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥«¥é¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Î¥ß¥¹¤ò¸«¤ë¤ÈÍ¾·×¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£²¦¼Ô¤Ç¤â¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¡£¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Î³ê¤ê¤ò¤¹¤ë¤«¤é²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÚ¤µ¤óÅª¤Ë¤Ï¤â¤È¤è¤ê¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤â¤¦¥¹¥Ã¥¥ê¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¥â¡¼¥°¥ë¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀË¤·¤¤¤À¤ÎÈ½Äê¤¬¤É¤¦¤À¤³¤¦¤À¤À¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿·«¤ê¸À¤Ë¤Ï¼ª¤òÂß¤µ¤º¡¢4Ç¯¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤³¤Î4°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¼¡¤³¤½¤Ï¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾åÂ¼°¦»Ò¤µ¤ó¤Î¤Ö¤ó¤Þ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Êª¸ì¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÉÚ¤µ¤ó¤ËÂ÷¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÚ¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥¯720¡¢¤¢¤Îµ»¤òËÍ¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾åÂ¼¤µ¤ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Îµ»¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢Êó¤ï¤ì¤º¤Ë¾Ã¤¨¤¿ÁÛ¤¤¤¿¤Á¤â¡¢´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¤½¤ó¤Ê4Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¡×¡Ö³Í¤ì¤ì¤ÐÊÌ¤Ë²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡Ö»ä¤¬¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤âÁê¼ê¤¬¾¡¼ê¤ËÉé¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤âÆ±»þ¤Ë¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢»Ä¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Çº£ÅÙ¤Ï¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÂ¼¤µ¤ó¤Î»þÂå¤Ë¤â¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹ÇÜÁý¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Ë1¸Ä¤¯¤é¤¤¥á¥À¥ë³Í¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Áê¼ê¤¬¾¡¼ê¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤ÏÇÜÁý¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯³è¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤ÎÎò»Ë¤¬¡Ö¥â¡¼¥°¥ë¤ÎºÎÍÑ¼ïÌÜÁý¤ä¤½¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿º£¡ª
