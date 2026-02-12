少しの調味料で無駄なし味しみ！「味付け卵」を作る便利ワザ

簡単！味付けたまごを1個から作る方法

味付けたまごのポイントは味をしっかりしみこませること。そのためには、ある程度の調味料の量がいるため、まとめてたくさん作る必要がありますよね。今回は、1個か2個作りたい時に便利な、キッチンペーパーを使って少しの調味料で味がしみるワザをご紹介します。

レシピのポイントは？

キッチンペーパーでしっかり包む。

キッチンペーパーは使いすぎないことで、調味料を節約できるのだとか。しっかりとたまごを包みましょう。





キッチンペーパーの上から調味料を！

上から調味料をかけることで最低限で済み、無駄にしなくてすみます。





ラップできちんと包む！

しっかりと味をしみ込ませるために、ラップをきっちりと包んでおくことがポイントです。





つくれぽでも大好評！

つくれぽ（みんなの作りましたフォトレポートのこと）にも、「少ないつけ汁で味玉が作れて、すごいアイデアです」「麺つゆムダにならずECO〜！」など、1個でも無駄なく作ることができる方法を絶賛する声がたくさん届いています。





1個からでも作れると、ちょっとおつまみに1品なんて時も便利ですよね！キッチンペーパーを上手に使って、ぜひ作ってみてくださいね。