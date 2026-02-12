前田健太、「絵心ない芸人」きっかけで大谷翔平から連絡が…『アメトーーク！』でまさかのエピソード披露

2月12日（木）の『アメトーーク！』では、「絵心ない芸人2026」が放送される。

毎回衝撃作が続出し、大反響を巻き起こす「絵心ない芸人」。

今回は、MCだけどまったく絵心のない蛍原徹を筆頭に、前田健太（東北楽天ゴールデンイーグルス）、徳井義実（チュートリアル）、津田篤宏（ダイアン）、せいや（霜降り明星）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、堀未央奈らおなじみのメンバーが参戦する。

また、絵心あるゲストには、ケンドーコバヤシ、バカリズム、川島明（麒麟）に加え、美術の教員免許をもつリリー（見取り図）が初登場。

11年連続出演、そして今シーズンから日本球界に復帰する前田は「メジャー挑戦をここで見送ってもらって、日本復帰を迎えてもらう…この企画に丸々支えてもらいました！」とニッコリ。絵の腕にも自信をのぞかせるのだが…。

まずは、もともとある絵の角度を変えたり、動きをつけるという絵心ない芸人たちを苦しませるコーナー「元の絵を○○させてみよう!!」からスタート。

“立っている人を座らせよう”というお題では、「開幕戦にふさわしい絵！」と余裕の笑みを浮かべる前田だが…。

また、“マエケンさんに150キロを投げさせよう!!”では、前田が披露した投球フォームを見た蛍原や津田は「ほんまに自信ある」「ほんまに描けてる」と自信満々。さらに前田も即興で描いてみることに。

そんななか、バカリズムが描いたお手本を見るやいなや、絵心ない芸人たちが物言いを。ほか、ケンコバが「超サイコホラー！」と爆笑した堀の絵や、どうしても風刺画っぽくなってしまうせいやの絵など、ヘタすぎて逆にアートに見えてくる作品のオンパレードだ。

また、新コーナー「絵心ないカレンダーを作ろう!!」では、芸人たちが1月から12月まで季節を感じさせるイラストに挑戦。すると、とんでもない問題作が続出し、スタジオに悲鳴が…。

そして毎回大好評の「ヘタな絵を色々加工してみよう!!」では、絵心ない芸人たちの代表作がオシャレなTシャツに変身。

“ハイタッチする大谷翔平とデコピン”では、作者の前田が大谷翔平から連絡をもらったまさかのエピソードを披露する。

今回も期待を裏切らない衝撃的な迷作が連発する「絵心ない芸人」に注目だ。