芳村宗治郎が主演を務める映画『ゾンビ 1/2 ～Right Side of the Living Dead～』のポスタービジュアルが公開され、3月20日より東京・キネカ大森にて先行公開されることが決定した。

参考：大東駿介＆金子清文、『ゾンビ 1/2』出演決定 「気楽にお楽しみください」

本作は、映像制作会社メディアミックス・ジャパン（MMJ）による映画製作プロジェクト「M CINEMA」の第2弾作品。ゾンビ映画好きの新卒2年目社員・太田えりかが初監督を務め、コメディ要素を加えた「ブラックコメディ」として、幅広い層が楽しめるB級ゾンビ映画を目指して制作された。

物語の舞台は、人類がゾンビの脅威に勝利し、世界にゾンビが一人だけ残った世界。その“最後のゾンビ”である主人公・新宮龍馬（芳村宗治郎）は、ゾンビに噛まれても理性を保ち続ける“半ゾンビ”として、社会に受け入れられながら会社員として平凡な日々を送っていた。しかしある日、インターンの羽座目（田中洸希）を思わず噛んでしまったことで、ゾンビパンデミックが勃発してしまう。

主人公・新宮を芳村が演じるほか、ヒロイン・中田青渚、インターン役の田中洸希（SUPER★DRAGON）、ゾンビ研究者役の金子清文、謎の男役の大東駿介らがキャストに名を連ねている。

公開されたポスタービジュアルは、ビビッドなピンクとグリーンを配したポップでカラフルなデザイン。中央に配置された主人公・新宮の顔は、人間としての表情とゾンビとしての表情が左右で使い分けられており、“半ゾンビ”という設定が生と死、日常と非日常が交錯する世界観を表現している。その周囲には、意味深な表情を浮かべるキャラクターたちの姿が切り取られている。

なお本作は、3月20日よりキネカ大森にて先行公開された後、全国順次公開される予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）