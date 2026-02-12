１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円２６銭前後と前日と比べて１円１０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円９４銭前後と同１円７０銭強のユーロ安・円高だった。



この日に発表された１月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月から１３万人の増加となり、失業率は４．３％と前月の４．４％から低下した。これを受けて米国の雇用減速懸念が和らぎ、米長期金利が上昇するとともにドル円相場は一時１５４円６５銭まで上伸した。ただ、１０日に発表された２５年１２月の米小売売上高や１０～１２月期の米雇用コスト指数が市場予想を下回り、米景気に対する警戒感が根強いことからドル買いは続かず。高市早苗首相が９日の記者会見で「行き過ぎた緊縮志向、未来への投資不足から完全に脱却しなければならない」などと述べ、日本の財政懸念が後退していることから円が買われやすい面もあって１５２円５６銭まで軟化する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８７２ドル前後と前日と比べて０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



