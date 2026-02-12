3月6日に公開される、Snow Manの佐久間大介の初単独主演映画『スペシャルズ』の楽曲リストとダンス動画が公開された。

参考：Snow Manの主題歌「オドロウゼ！」初披露 佐久間大介主演『スペシャルズ』予告編公開

本作は、『ミッドナイトスワン』の内田英治が原案・脚本・監督を務めた完全オリジナル作品。年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、とある超高額報酬の任務を受けたことをきっかけに、ダンス大会の優勝を目指して本気のダンスに挑んでいく。

佐久間は、普段は児童養護施設の心優しい補助職員として働く伝説の元殺し屋・ダイヤを演じる。そのほか、今回の任務のために殺し屋たちを引き合わせた張本人で風間組のナンバー2・熊城を椎名桔平、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生をNCTの中本悠太、頭に血が上りやすい性格だが人情深い殺し屋・シンを青柳翔、熊城とは兄弟分のような仲だが今ではすっかり落ちぶれてしまった元武闘派ヤクザ・村雨を小沢仁志がそれぞれ演じる。

個性豊かなダンスチーム“スペシャルズ”たちの活躍を盛り上げる楽曲は、昭和・平成を彩る往年の名曲から本作のために書き下ろされた新曲など6曲。松本伊代のデビューシングル「センチメンタル・ジャーニー」、総再生回数1億7千万回突破の「フライディ・チャイナタウン」、80年代に活躍したロックバンドTOM☆CATSの代名詞的大ヒットナンバーを韓国出身のシンガーソングライター・Myun（みゅん）がボーカルでカバーした「ふられ気分でRock'n'Roll」、TRFの名曲「EZDODANCE」に加え、韓国のオーディション番組『UNIVERSETICKET』発、日本出身メンバー・ナナ、コトコが所属する8人組の多国籍ガールズグループUNIS（ユニス）による書き下ろし楽曲「PinkyLady」、5人組ガールズグループRESCENE（リセンヌ）の書き下ろし楽曲「Higher」の6曲だ。「PinkyLady」と「Higher」の2曲は、2AMのリードボーカルであり近年はサウンドプロデューサーとしても活躍するイ・チャンミンが作曲・プロデュースを担当している。

そして、挿入歌の1つである「フライディ・チャイナタウン」にのせてダンスを披露する、主演の佐久間ら“スペシャルズ”メンバーの姿を捉えた動画が、映画公式TikTokで公開された。動画では、先日開催された本作の完成披露舞台挨拶でも着ていたお揃いの白スーツを身にまとった5人の姿が確認できる。また、振り付けは、登美丘高校ダンス部の「バブリーダンス」などで知られ、ダンスチーム・アバンギャルディのプロデューサーを務めるakaneが担当。公式TikTokでは、楽曲に合わせて踊る出演者たちのダンス動画が今後も随時投稿されていく予定だ。

また、NCT127に所属する中本の出演をはじめ、Myun、UNIS、RESCENEといったアーティストも楽曲で参加するなど、K-POP、韓国カルチャーとも馴染み深い本作が、3月13日より韓国の劇場でも公開されることが決定した。

さらに、2025年は『侍タイムスリッパー』などが上映され大きな話題を呼んだ、シカゴAPUCアジアンポップアップ映画祭にて、本作がクロージング作品として上映されることが決定。記念すべき第20回の開催となる今年は、3月19日～4月12日で開催される。

APUCエグゼクティブディレクターのソフィア・ウォン・ボッキオからはコメントも到着している。

■ソフィア・ウォン・ボッキオ（APUC エグゼクティブディレクター）コメント『ミッドナイト・スワン』やNetflix『全裸監督』などで知られる内田英治監督が、新作『スペシャルズ』で再び驚きの傑作をお届けする。ダンスチームとして潜入する殺し屋たちの奇想天外で爆笑必至の物語。熱狂的なポップダンスとスリリングなアクションが、時に同一シーン内でクールに表裏一体となる演出は、予想をはるかに超えるセカンドチャンスの到来（諦めなければいつか叶うことがある）と、誰もが心に秘めるダンサー魂を呼び覚ます応援賛歌となっている。（文＝リアルサウンド編集部）