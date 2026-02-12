「良くなさそうだ。残念ながらかなり長い間離脱するだろう」リバプール指揮官が負傷交代した遠藤航に言及。一度はプレー続行「メンタルの強さに感服した」
リバプールを率いるアルネ・スロット監督が、負傷交代した遠藤航について語った。英衛星放送『Sky Sports』が伝えている。
現地時間２月11日に開催されたプレミアリーグ第26節で、遠藤が所属するリバプールが、サンダーランドと敵地で対戦。61分にフィルジル・ファン・ダイクが決勝点を奪い、１−０で接戦を制した。
今季プレミアリーグ初先発を果たし、右SBでプレーしていた日本代表キャプテンは、ファン・ダイクが得点した直後に負傷。クロスをクリアした際に、左足首付近を痛めてしまった。苦悶の表情を浮かべてピッチに座り込んだ後、なんとか起き上がり、数分間プレーを続けたものの、再び倒れ込み、69分に担架に乗せられてピッチを後にした。
スロット監督は試合後、こうコメントした。
「怪我は良くなさそうだ。残念ながらかなり長い間離脱するだろう。右サイドバックのポジションでは多くの問題を抱えているが、彼のメンタルの強さにも感服した。彼はピッチに残り、もう１つのセットプレーを守り抜いた。この行動こそが、チームと彼自身のメンタリティを物語っている。我々が試合に勝利できた理由もここにある」
夏には北中米ワールドカップが開催される。リバプールにとっても、森保ジャパンにとっても痛手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】顔を覆い…担架で運び出される遠藤
