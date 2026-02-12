アストロズGMが言及「本人が望めば判断を委ねる」

西武からポスティングシステムを利用してアストロズに入団した今井達也投手が11日（日本時間12日）、フロリダ州ウエストパームビーチでキャンプ初日を迎えた。全体練習前には日米報道陣の取材に応じるなど注目度の高さを伺わせた。

大リーグ公式サイトは10日、3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表の予備登録投手リストを発表し、今井がメンバーに入った。この経緯について本人は「今年メジャー1年目ということでシーズンの方を優先したい気持ちもあります」と前置きした上で、「WBCの試合で日本の力に少しでもなれればというところで、間を取ったという感じになりました」と侍ジャパンへの思いを語った。予備登録投手は大会途中にけがなどの理由でロースターに追加できる候補で、ラウンド間での入れ替えが可能となる。

アストロズのブラウン・ゼネラルマネジャー（GM）は「前日に本人と話した。チームのもとで調整させたいが、本人が望めば判断を委ねることになる。彼らには選択する権利がある」と言及。「まず一つに予備登録であること。日本代表は選手層が厚いので必要とするような状況にならないのではないかと思うが、そうなった場合は（シーズンへの準備に）支障が出ないようなプランを立てる」と説明した。また、同WBCは今井が日本代表でプレーすることになった場合には「（キャンプでは）先発投手としてビルドアップしていくが、（WBCに）招集された場合はおそらくリリーフでの起用になるだろう」との見方を示した。

キャンプ初日にブルペンで投球練習を行った右腕は「日本代表がけが人を出さずに優勝してもらうのがベストだと思いますし、それを望んでいます。万が一けが人が出てしまったり、代表として必要としてくれたり、自分でもいけそうなときがあったら準備していきたいとは思います」と話した。（Full-Count編集部）